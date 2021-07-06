İstanbul'da sağanak yağış: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kimi vatandaşlar ile sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Yağış, TEM ve E-5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yer yer durma noktasına gelen trafikte yoğunluk saat 08.45 itibariyle yüzde 70'lere kadar çıktı.

Avcılar'da yağışla beraber trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.