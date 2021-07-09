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    'Belediye çalışanlarınca darp edildim' iddiasıyla şikayetçi oldu, Eynesil Belediyesi 'Hiçbir bağlantımız yoktur' dedi

    © İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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    Giresun'da bir parkta oturan ailenin, çıkan tartışma sonucu belediye çalışanlarınca darp edildiği iddia edildi. Eynesil Belediyesi, darp olayında, belediye çalışanlarının ilgisinin olmadığını açıkladı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, "Sosyal medyada yapılan linç siyasi lince dönmüştür. Mahkemede tanık olarak ifade vereceğim" dedi.

    Giresun'unda bir aile, Eynesil Belediyesi'ne ait bir parkta yaşadıkları tartışma sonucu zabıta ekiplerince darp edildiğini iddia etti. Konuyla ilgili şikayetçi olan Ülfet Dikici, Demirören Haber Ajansı'na kavganın belediye başkanının yanında olduğunu öne sürerek, "O kişi, oğluma 'Düzgün otur, karşında başkan var’ dedi. Oğlum da ‘Oturmasını senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, oğluma saldırdı. 10 kişi oğlumu darbetmeye başladı" dedi.

    Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, kavganın Ülfet Dikici'nin oğlunun park işletmecisine yumruk atmasıyla başladığını ve Dikici'ye yönelik müdahale olmadığını söyledi. Karadeniz, "Ben arkadaşa uyarıda bulununca 'Sana mı soracağım' cevabını verdi. Yanımdaki zabıta arkadaş da 'Beyefendi biraz daha düzgün konuşur musunuz karşısınızda belediye başkanı var' dedi. Daha sonra o arkadaş işletme sahibine yumruk attı, biz onları ayırana kadar burada bir arbede yaşandı. O ortamda teyzemiz yoktu. Hiç kimse yoktu" dedi.

    Olay anıyla ilgili onlarca kişinin olduğunu ve iddiaların doğru olmadığını belirten Karadeniz, "Kamelyada konuşurken bu arkadaşımız sakinleşmeye çalıştı. Orası çok kalabalıktı, halk gördü, yüzlerce şahit var. Olay anlatıldığı gibi değil" dedi.

    Mahkemede tanık olarak ifade vereceğini belirten Karadeniz "Bu şahsın akrabaları, bu şahsın çok agresif olduğunu ve tamamen provakatif eylemlerde bulunduğunu da bana aktardı. Biz orada kimseyi kavga ettiren değil, kavgaya karışan tarafları uzlaştırmaya, ayırmaya çalışanız" dedi.

    Karadeniz olayı şöyle anlattı:

    • Bu arkadaş bir masanın üzerine çıkıp işletme sahibine bir kez daha saldırdı. O ara arbede yaşanınca teyze koşarak elindeki şişeyi işletme sahibine fırlattı. O anda da belediye çalışanları müdahalede bulundu. Bir anda teyze yere düştü. Biz onları ayırmaya çalıştık. Teyze verdiği ifadesinde 'Ben kafamı masaya vurdum' dedi. Eynesil'e gidin sorun, ben hayatımda korumayla gezmedim. Eynesil'de ben esnafım. Ben her olayı yerinde çözmeye çalışıyorum. Burada, sanki biz bu teyzemizi dövdürmüşüz. Suç duyurusunda hakaretleri yuttum ama burada ciddi bir hakaret var. Ben diyorum ki, benim bu olayda zerre kadar dahlim varsa, benim bu olayda dövdürmeye geldiğim gibi bir davranışım olduysa ertesi gün istifa ederim. Çete miyiz biz? Bu devletin hakimi, savcısız, polisi var. Böyle bir şey olabilir mi? Benim Eynesil'de kaç kişiyle kavga etmişliğim vardır. Sosyal medyada yapılan linç siyasi lince dönmüştür. Şikayetçi olmayacaktım ama bana yapılanlardan sonra şikayetçi olacağım. Mahkemede tanık olarak ifade vereceğim. Bu şahsın akrabaları, bu şahsın çok agresif olduğunu ve tamamen provakatif eylemlerde bulunduğunu da bana aktardı. Biz orada kimseyi kavga ettiren değil, kavgaya karışan tarafları uzlaştırmaya, ayırmaya çalışanız.

    Eynesil Belediyesi'nden yapılan paylaşımda da, "İlçemizde dün yaşanan üzücü olayla ilgili Belediyemizin hiç bir bağlantısı yoktur, konuya dahil olan kişi veya kişilerin tümü gerekli mercilerde yargılanacaktır. Zabıta ekibi arkadaşlarımız ve başkanımız @ahmetlatifkara5
    davada “tanık” olarak ifade verecektir" denildi.

    Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ülfet Dikici, parkın bakımsız olduğunu görünce belediye görevlilerini çağırdıklarını söylerken olay anını şöyle anlattı:

    • Belediye başkanı ve yanındakiler bir süre sonra parka geldi. Başkanın yanındaki bir kişi ile oğlum arasında tartışma oldu.
    • O kişi, oğluma ‘Düzgün otur, karşında başkan var’ dedi. Oğlum da ‘Oturmasını senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, oğluma saldırdı. 10 kişi oğlumu darbetmeye başladı.
    • Yanımızda gelinim vardı, ona da yumrukla vurdular. Ben de araya girdim. Beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu?
    Etiketler:
    Darp, Ahmet Latif Karadeniz, Eynesil Belediyesi
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