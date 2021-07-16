Twitter CEO'su Dorsey'den Bitcoin hamlesi

Twitter CEO'su Jack Dorsey, en yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin'e ilişkin 'TBD' adında yeni bir platform kuracaklarını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dorsey, Bitcoin’i temel alan bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Dorsey, kendi şirketi olan Square’ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini belirtti.

Platformun adının 'TBD' olacağını duyuran Dorsey, açıklamasında "Bitcoin için geliştirdiğimiz fiziksel cüzdan uygulamamızda olduğu gibi, bu platform da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak" ifadelerini kullandı.