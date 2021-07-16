Twitter CEO'su Dorsey'den Bitcoin hamlesi

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dorsey, Bitcoin’i temel alan bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Dorsey, kendi şirketi olan Square’ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini belirtti.
Platformun adının 'TBD' olacağını duyuran Dorsey, açıklamasında "Bitcoin için geliştirdiğimiz fiziksel cüzdan uygulamamızda olduğu gibi, bu platform da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak" ifadelerini kullandı.
Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.— jack (@jack) July 15, 2021
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