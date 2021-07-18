Muğla'da kuyuya düşen kurbanlık dana itfaiye tarafından kurtarıldı

Menteşe kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna dana düştü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vinç yardımı ile su kuyusundaki danayı kurtardı ve sahibine teslim etti.