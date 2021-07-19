Mısır'da Ptolemaios dönemine ait batık bir savaş gemisi bulundu

Mısır'ın İskenderiye kentinde Plotemaios hanedanlığı dönemine ait batık bir savaş gemisi keşfedildi. Keşifte MÖ 4. yüzyılın başlarına dayandığı tahmin edilen eski bir Yunan mezarlığı kalıntılarına da rastlandı.

Mısır merkezli El-Yevm es-Sabi gazetesinde yer alan haberde, söz konusu batık geminin Avrupa Su altı Arkeoloji Enstitüsü'nün Mısır-Fransız arkeolojik misyonu tarafından bulunduğu belirtildi.

MÖ 4. yüzyılın başlarına dayandığı tahmin edilen eski bir Yunan mezarlığı kalıntılarına da rastlandığı belirtilen haberde, geminin denizin dibinde su altı kazı ekipmanları ile 5 metrelik bir çamurun kazılmasının ardından ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Yapılan ön çalışmalara göre geminin, 25 metre uzunluğunda ve eski Mısır tarzı inşa edilmiş, karışık bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

Yine İskenderiye kentinde Ebu Kir plajına 7 kilometre uzaklıkta eski bir Yunan mezarlığı bulunduğu, mezarlığın MÖ 4. yüzyıla uzanan eski Yunan tüccarlarına ait olduğunun tahmin edildiği açıklandı.