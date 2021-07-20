Sakarya D-100 karayolunda kaza: Otomobil ortadan ikiye bölündü, yaralılar var

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri ortadan ikiye ayrıldı.

Ankara istikametinde ilerleyen bir otomobil ile Sarıcalar sapağından D100 karayoluna çıkmak isteyen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanı etkisi ile otomobillerden biri ortadan ikiye ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre meydana gelen kazada sürücülerle, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yola savrulan yaralıları gören çevredekiler yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için ambulanslar bölgeye gelene kadar şemsiye açarak başlarında bekledi.

D-100 karayolunda kaza: Otomobil ortadan ikiye bölündü, çevredekiler ambulans gelene kadar şemsiye açarak yaralıların başında bekledi https://t.co/ePQjaAYDy5 pic.twitter.com/SRG8HOwdnx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 20, 2021

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.