PES'in yeni ismi 'eFootball' oldu: Bu yıl ücretsiz olarak çıkış yapacak

Birçok oyunseverin tutkunu olduğu Pro Evolution Soccer (PES) tarihe karıştı. Yapımcı Konami oyunun yeni sürümünü tanıtırken önemli bir müjde de verdi.

Pro Evolution Soccer'ın adı tarihe karışıyor ancak oyun varlığını sürdürmeye devam edecek.

PES severler oyunun 2022 sürümünü merakla beklerken, NTV Spor'un aktardığına göre, oyunun yapımcısı Konami, oyunun artık PES adıyla çıkmayacağını duyurdu.

Konami'nin açıklamasına göre PES bundan sonraki süreçte eFootball adıyla piyasada yerini alacak.

eFootball 2022 adı altında yeni sürümü çıkacak oyunla ilgili birçok yenilik de duyuruldu.

Konami oyunseverlere dev bir müjde daha verdi. Oyunun yeni sürümünün ücretsiz olacağı konuşuluyordu ancak yapılan açıklamayla eFootball 2022'nin ücretsiz olacağı kesinleşti.

Buna göre oyun tüm dünyada ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. eFootball 2022, sonbaharda piyasaya sürülecek.

Fark oyun motorunda

eFootball 2022'nin alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru olacak.

Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.

eFootball 2022 ilk planda 9 takımla oynanabilecek ve yalnızca gösteri maçları yapılacak. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımlar eklenecek.

Öte yandan oyun ücretsiz olmasıyla birlikte aynı zamanda çapraz platform desteğine sahip olacak. Böylece Playstation'da oyunu oynayan bir kişi, farklı konsoldan biriyle karşılaşabilecek.