Kurbanlık keçi çatıdan düştü

Adana'da çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüde sahipleri tarafından kovalandığı için kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü.

Sert biçimde yere düşen keçi, sendeleyerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada aşağıda bekleyen vatandaş arabanın kenarına sığınan keçiyi yakaladı.