Dicle Nehri'nde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da iki aile Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken su yükseldi. Nehrin kenarında mahsur kalan 21 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan iki aile, durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 21 kişi, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla alındı.