Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın 53 saat sonra sağ bulundu

Bursa Uludağ'da cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde jandarma ekibi tarafından bulundu.

Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Uludağ'ın zirvesine yakın noktada Çobankaya ve Bakacak arasındaki ormanlık alanda kaybolan Gülefer Boynukısa, yaklaşık 53 saat sonra merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya Vadisi arasındaki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve 112 ekibi de sevk edildi.