İBB, havalimanı taksicileri ile uzlaşma sağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, farklı bir yazılım kullandıkları gerekçesiyle güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan 397 taksi ile ilgili uzlaşmaya vardı. Havalimanında çalışan taksilerin geçici çalışma belgeleri entegrasyon sağlanana kadar tekrar aktif edildi.