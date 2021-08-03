HAYTAP yangın bölgelerinde: 'Köpeklerin büyük bir kısmı bağlı kalmış, zincirde ölenler var'

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde dört bir yanda süren yangınlardan bölgedeki hayvanlar olumsuz etkilendi. Çok sayıda hayvan yangınlarda yaşamını yitirdi, kurtulanlar ise ağır yanıklar aldı.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yangında yaralanan hayvanları tedavi ediyor. Antalya Manavgat’ta önceki gün, Marmaris’te ise dün hayvanlar için çadırdan sahra hastaneleri kurdu. Bu hastanelerin Türkiye’de ilk olduğunu vurgulayan HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, yangında çok sayıda hayvanın bağlı kaldığı için yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Şenpolat, “Kimisi de kendisini kurtarmış ama göbek tarafı komple yanmış. İnsanlar hayvanlarını açmak istemiş ama Jandarma izin vermemiş. Tedavileri sürüyor. Halk da başında türkü söyleyerek hayvanlara destek oluyor” dedi.
'Zincirde ölen var'
Manavgat’ta 3 gündür bulunduğunu belirten Şenpolat, HAYTAP temsilcileri ve gönüllüleri olarak Akdeniz Bölgesi’ni 3’e böldüklerini ve her bölgede çalışmalarının sürdüğünü anlattı.
'Kendinizi kurtarın'
Yurttaşların kendilerini nasıl kurtarıyorlarsa hayvanları da öyle kurtarmasını isteyen Şenpolat, “Konuştuğumuz köylüler kurtarmak istemiş ama Jandarma hayvanları serbest bırakmalarına izin vermemiş. ‘Kendinizi kurtarın’ demiş. Jandarma barikatını aşamadıkları için ahır kapılarını falan açamamışlar. Dolayısıyla bazı hayvanlar kaçamamış. Bazı inekler çok akıllı. Dereye gitmiş. Ormandan kaçmış ama göbek bölgeleri yanmış. Koyunların, kuzuların altları yanık vaziyette. Kurtulmuş ama feci şekilde sızlıyorlar. Elimiz sıcak suya değse nasıl sızlıyor bu hayvanların tam göbek bölgeleri yanmış” diye konuştu.
İyileşeceksin bebeğim artık yanındayız.. #manavgatyanıyor #türkiyeyanıyor #ciğerimizyanıyor #haytap pic.twitter.com/MaGcgZNsvo— Haytap (@HaytapOfficial) August 2, 2021
Destek çağrısı
Şenpolat, kendilerine destek olmak isteyenlere yönelik ise “İlaç malzemelerini fazla fazla aldık. Şu anda öyle bir şeye ihtiyacımız yok. İlla bir katkıda bulunmak isteyen varsa HAYTAP’a maddi bağışta bulunabilir. İhtiyacımız oluşunca gidip alırız” sözlerini aktardı.
'Ateş' bizi buldu
'24 saat nöbetteyiz'
Şenpolat ayrıca şunları söyledi:
“Dağdan indirdiğimiz yaralı hayvanların bakımları sahra çadırlarında yapılıyor. Görseniz kaplumbağa da var, tavuk da var, köpek de var. Yaklaşık 20, 25 tane koyun, kuzu var. 24 saat burada arkadaşlarımızla nöbetteyiz. Buradaki halk da çadırla ilgileniyor. Gelip burada türkü söylüyorlar, koyunların başını okşuyorlar. Esnaf geliyor bize pide, çay, kahve veriyor. Herkes uğraşıyor.”
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