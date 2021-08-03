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    Yangın-Marmaris

    HAYTAP yangın bölgelerinde: 'Köpeklerin büyük bir kısmı bağlı kalmış, zincirde ölenler var'

    © AA
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202108031045139726-haytap-yangin-bolgelerinde-kopeklerin-buyuk-bir-kismi-bagli-kalmis-zincirde-olenler-var/

    Yangın bölgesine koşan HAYTAP, yaralı hayvanlar için sahra hastanesi kurdu. Gönüllüler, tedavi için yanlarına gelen bir köpeğe 'Ateş' ismini verdi.

    Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde dört bir yanda süren yangınlardan bölgedeki hayvanlar olumsuz etkilendi. Çok sayıda hayvan yangınlarda yaşamını yitirdi, kurtulanlar ise ağır yanıklar aldı.

    Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yangında yaralanan hayvanları tedavi ediyor. Antalya Manavgat’ta önceki gün, Marmaris’te ise dün hayvanlar için çadırdan sahra hastaneleri kurdu. Bu hastanelerin Türkiye’de ilk olduğunu vurgulayan HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, yangında çok sayıda hayvanın bağlı kaldığı için yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Şenpolat, “Kimisi de kendisini kurtarmış ama göbek tarafı komple yanmış. İnsanlar hayvanlarını açmak istemiş ama Jandarma izin vermemiş. Tedavileri sürüyor. Halk da başında türkü söyleyerek hayvanlara destek oluyor” dedi. 

    'Zincirde ölen var'

    Manavgat’ta 3 gündür bulunduğunu belirten Şenpolat, HAYTAP temsilcileri ve gönüllüleri olarak Akdeniz Bölgesi’ni 3’e böldüklerini ve her bölgede çalışmalarının sürdüğünü anlattı. 

    © DHA
    Yangınlardan etkilenen hayvanlar tedavi altına alındı
    Şenpolat, Manavgat’a gelir gelmez ilçe merkezine değil, köylere gittiğinden bahsederek “Yangının olduğu yerlere çıktık. Orada yaralı hayvan var mı diye baktık. Maalesef köpeklerin büyük bir kısmı konuştuğumuz kadarıyla bağlı kalmış. Zincirde ölenler var. Çiftlik hayvanları da öyle. Kaçamayan ciddi bir kısım var. Ahırda ölmüşler ya da serbest kalmalarına karşın kurtulamamışlar. Orada ölmüşler. Geride kalanlar ve yaralı olanlar var. Kaplumbağalar var. Bir iki tane köpek bulduk yaralı. Köylerde yaralı çiftlik hayvanları var. Hatta tavuklar var. Yaralanmışlar. Veteriner hekim arkadaşlarımız sahada müdahale etti” dedi.

    'Kendinizi kurtarın'

    Yurttaşların kendilerini nasıl kurtarıyorlarsa hayvanları da öyle kurtarmasını isteyen Şenpolat, “Konuştuğumuz köylüler kurtarmak istemiş ama Jandarma hayvanları serbest bırakmalarına izin vermemiş. ‘Kendinizi kurtarın’ demiş. Jandarma barikatını aşamadıkları için ahır kapılarını falan açamamışlar. Dolayısıyla bazı hayvanlar kaçamamış. Bazı inekler çok akıllı. Dereye gitmiş. Ormandan kaçmış ama göbek bölgeleri yanmış. Koyunların, kuzuların altları yanık vaziyette. Kurtulmuş ama feci şekilde sızlıyorlar. Elimiz sıcak suya değse nasıl sızlıyor bu hayvanların tam göbek bölgeleri yanmış” diye konuştu.

    Destek çağrısı

    Şenpolat, kendilerine destek olmak isteyenlere yönelik ise “İlaç malzemelerini fazla fazla aldık. Şu anda öyle bir şeye ihtiyacımız yok. İlla bir katkıda bulunmak isteyen varsa HAYTAP’a maddi bağışta bulunabilir. İhtiyacımız oluşunca gidip alırız” sözlerini aktardı.

    'Ateş' bizi buldu

    Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    © AA / Volkan Yıldız
    Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor: 32 ilde 119 yangın kontrol altında
    HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, önceki gün köyde hayvanlara bakarken yaralı bir sokak köpeğinin kendilerini tedavi olmak için bulduğunu ifade ederek “Yanı, burnu falan yanmış. Ayağı yanık durumda. Kendi kendine tedavi olmaya geldi. Alevlerden çıktığı için adını ‘Ateş’ koyduk” dedi.

    '24 saat nöbetteyiz'

    Şenpolat ayrıca şunları söyledi:

    “Dağdan indirdiğimiz yaralı hayvanların bakımları sahra çadırlarında yapılıyor. Görseniz kaplumbağa da var, tavuk da var, köpek de var. Yaklaşık 20, 25 tane koyun, kuzu var. 24 saat burada arkadaşlarımızla nöbetteyiz. Buradaki halk da çadırla ilgileniyor. Gelip burada türkü söylüyorlar, koyunların başını okşuyorlar. Esnaf geliyor bize pide, çay, kahve veriyor. Herkes uğraşıyor.”

    Etiketler:
    HAYTAP, Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP), Yangın, Hayvan, Köpek, müdahale
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