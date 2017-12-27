Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ettiği konuşmasında, '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak' diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi?" dedi.