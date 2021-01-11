Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rus liderin üçlü toplantının ardından Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler yapması da bekleniyor.

Первые кадры переговоров лидеров РФ, Армении и Азербайджана из Кремля pic.twitter.com/rjJZQN1BlS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 11, 2021

Görüşmenin başında bir konuşma yapan Putin, Dağlık Karabağ'ı istişare etmek üzere Moskova'ya geldikleri için Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür ederek Rusya'nın arabuluculuk çabalarının bölgede sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu söyledi.

Putin: Karabağ'la ilgili üçlü anlaşma tutarlı bir şekilde uygulanıyor

Rus lider, "Sizleri Moskova'da selamlamaktan çok memnunum ve 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmamızın gidişatını, mevcut sorunların çözülmesini ve bölgede barışçıl yaşamın tesis edilmesini birlikte istişare etmek için yaptığımız öneriye olumlu yanıt verdiğiniz için minnettarım. Rusya'nın akan kanı durdurmak, duruma istikrar kazandırmak ve sürdürülebilir ateşkes sağlamak için ortaya koyduğu aktif arabuluculuk çabalarına olumlu yaklaştığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bölgede durumun sakin olduğuna ve halihazırda 48 bin sığınmacının evlerine döndüğüne dikkat çeken Rus lider, "Bugün memnuniyetle belirtebiliriz ki, Karabağ'la ilgili üçlü anlaşma tutarlı bir şekilde uygulanıyor. Bize göre bu durum, Karabağ'da yıllardır süren çatışmanın uzun vadeli olarak ve tamamen sonlandırılması için gereken koşulları oluşturuyor" diye konuştu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlığında üçlü özel çalışma grubu kurulduğunu söyleyen Putin, sınırları açarak bölgede ekonomi, ticaret ve ulaşım önündeki engelleri kaldırma görevinin özel önem taşıdığını ve üçlü grubun bununla ilgilenmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Путин - о целях встречи с Пашиняном и Алиевым: Важно наметить шаги по ключевым направлениям урегулирования. Вопросы, связанные с деятельностью миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. pic.twitter.com/iLtrqbm9ey — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 11, 2021

Karabağ'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çatışma hattı ve Laçin koridoru boyunca ateşkesin kontrol edilmesi için Rus barış gücü birliği ve ateşkes sağlama sistemi oluşturuldu. 479 hektar arazi mayınlardan temizlendi. 182 km karayolu, 710 bina ve yapı incelendi, 22 binden fazla patlayıcı madde bulunarak imha edildi. Bölgede Uluslararası İnsani Müdahale Merkezi kuruldu ve başarılı bir şekilde faaliyet yürütüyor. Yerleşim yerlerinde normal yaşamın tesis edilmesi, yıkılan altyapının yeniden inşası, tarih, din ve kültür eserlerinin korunması ile ilgili ciddi konulara bu merkezin uzmanları tarafından çözüm bulunuyor. Enerji ve ısı temininin yeniden sağlanması için çalışma yapılıyor, Rusya'dan bölgeye 800 tondan fazla yapı malzemesi ile 1.5 tondan fazla insani yardım ulaştırıldı, halka tıbbi yardım sunuluyor. Rusya arabuluculuğunda esir ve cenaze değişimi yapılıyor."

Putin, Aliyev ve Paşinyan'a Rus barış gücünün faaliyetleri, sınır çizgilerinin netleştirilmesi, insani sorunların çözümü, kültür mirası eserlerinin korunması ile ilgili temel konularda atılacak adımları öncelikli olarak ele almayı önerdi.

Aliyev ve Paşinyan el sıkışmadı

Putin, Aliyev ve Paşinyan'ı sıcak bir şekilde karşıladı ve iki lidere sarıldı. Aliyev ile Paşinyan'ın el sıkışmadıkları ve birbirlerine 'Merhaba' demekle yetindikleri görüldü.

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