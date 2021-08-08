https://tr.sputniknews.com/20210808/2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari-sona-erdi-turkiye-35-sirada-tamamladi-1045193436.html

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sona erdi: Türkiye 35. sırada

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sona erdi: Türkiye 35. sırada

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlandı. Türkiye, organizasyonu 35. sırada bitirdi. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T14:09+0300

2021-08-08T14:09+0300

2021-08-08T16:17+0300

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.Oyunlarda ikişer altın ve gümüş alan, ayrıca 9 bronz madalya kazanan Türkiye ise Tokyo 2020'yi 35. sırada tamamladı. Ayrıca Türkiye, kazandığı 13 madalya ile toplam madalya sıralamasında 20. basamakta kendine yer buldu.Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) de 20 altın, 28 gümüş, 23 bronz olmak üzere toplamda 71 madalyayla 5. sırada.

https://tr.sputniknews.com/20210723/tokyo-2020-olimpiyat-oyunlari-pandemi-golgesinde-resmen-basladi-1045032519.html

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