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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sona erdi: Türkiye 35. sırada
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sona erdi: Türkiye 35. sırada
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlandı. Türkiye, organizasyonu 35. sırada bitirdi. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.Oyunlarda ikişer altın ve gümüş alan, ayrıca 9 bronz madalya kazanan Türkiye ise Tokyo 2020'yi 35. sırada tamamladı. Ayrıca Türkiye, kazandığı 13 madalya ile toplam madalya sıralamasında 20. basamakta kendine yer buldu.Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) de 20 altın, 28 gümüş, 23 bronz olmak üzere toplamda 71 madalyayla 5. sırada.   
https://tr.sputniknews.com/20210723/tokyo-2020-olimpiyat-oyunlari-pandemi-golgesinde-resmen-basladi-1045032519.html
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spor, haberler, japonya, tokyo 2020, olimpiyat oyunları, abd, çin, rusya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sona erdi: Türkiye 35. sırada

14:09 08.08.2021 (güncellendi: 16:17 08.08.2021)
© REUTERS / THOMAS PETERTokyo 2020
Tokyo 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© REUTERS / THOMAS PETER
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlandı. Türkiye, organizasyonu 35. sırada bitirdi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları pandemi gölgesinde resmen başladı
23 Temmuz, 14:03
Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.
Oyunlarda ikişer altın ve gümüş alan, ayrıca 9 bronz madalya kazanan Türkiye ise Tokyo 2020'yi 35. sırada tamamladı. Ayrıca Türkiye, kazandığı 13 madalya ile toplam madalya sıralamasında 20. basamakta kendine yer buldu.
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) de 20 altın, 28 gümüş, 23 bronz olmak üzere toplamda 71 madalyayla 5. sırada.
© REUTERS / MAXIM SHEMETOVKapanış töreninde konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, olimpiyatların koronavirüse rağmen başarılı geçtiğini söyledi. Tokyo Valisi Yuriko Koike olimpiyat bayrağını Bach'e verdi. Bach ise bayrağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo'ya devretti. Devir töreninden sonra Fransa'nın milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı.
Kapanış töreninde konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, olimpiyatların koronavirüse rağmen başarılı geçtiğini söyledi. Tokyo Valisi Yuriko Koike olimpiyat bayrağını Bach'e verdi. Bach ise bayrağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo'ya devretti. Devir töreninden sonra Fransa'nın milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
Kapanış töreninde konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, olimpiyatların koronavirüse rağmen başarılı geçtiğini söyledi. Tokyo Valisi Yuriko Koike olimpiyat bayrağını Bach'e verdi. Bach ise bayrağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo'ya devretti. Devir töreninden sonra Fransa'nın milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı.
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
 
 
 
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