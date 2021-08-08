https://tr.sputniknews.com/20210808/adalet-bakani-gul-yanan-alanlara-tek-bir-civi-cakilmasina-izin-vermeyecegiz-1045195080.html

Adalet Bakanı Gül: Yanan alanlara tek bir çivi çakılmasına izin vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Yanan alanlara tek bir çivi çakılmasına izin vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kontrol altına alınan sahaları inceledikten sonra ilçe merkezinde vatandaşlar ile bir araya... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T19:00+0300

2021-08-08T19:00+0300

2021-08-08T19:02+0300

türkiye

dünya

haberler

abdülhamit gül

yangın

orman yangını

çivi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045195050_0:0:1000:566_1920x0_80_0_0_aebdf44b11aa81383ba75c34afd27d72.jpg

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaptığı açıklamada “Şunu da bir kez daha gördük ki, ormanda bulunan ağaçlar nasıl farklı farklı tür ve boylarda olsa bile hep birlikte ormanı ağaçlar bir araya getiriyor. Bizler de ne olursak olalım, 7’den 70’e düşüncemiz ne olursa olsun nasıl bir orman yanınca hepimiz koşup oraya söndürmek için gidiyorsak bu ülkemizde de hepimiz aynı ruhla beraber yaşıyoruz. Bu ormandaki ağaçlar gibi nasıl onlar yanınca yüreğimiz yanıyor, hep birlikte bu ülke bizim, ormanlar bizim, bu doğa bize emanet bizler de bu duygu ile orayı korumak ve daha güzelleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.Yanan sahaların en kısa sürede tekrar ağaçlandırılacağını, hiçbir alanın imara açılmasının söz konusu olmadığını belirten Adalet Bakanı Gül, şu ifadeleri kullandı:'Soruşturmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor'Çıkan orman yangınları ile ilgili sürdürülen soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Bakan Gül, “Tüm yangın ile ilgili soruşturmaları da, hem adli tüm mercilerimiz, hem idari tüm mercilerimiz kolluğumuz takip ediyor. Bu konuda da soruşturmaları büyük bir titizlik ile takip ediyoruz. Alacağımız ve aldığımız tedbir ve daha fazlası neler yapılır bunların da takipçisiyiz. Tüm Bakanlarımız, ilgili bakanlarımız burada. Tüm hasarları yerinde tespit ediyoruz. Bir toplu iğne bile olsa vatandaşımızın uğradığı hangi zarar varsa o zararları hep beraber gidereceğiz. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş bir şekilde Türkiye’mizi daha güzel yarınlara hep beraber taşıyacağız” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, abdülhamit gül, yangın, orman yangını, çivi