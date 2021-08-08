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Adalet Bakanı Gül: Yanan alanlara tek bir çivi çakılmasına izin vermeyeceğiz
Adalet Bakanı Gül: Yanan alanlara tek bir çivi çakılmasına izin vermeyeceğiz
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kontrol altına alınan sahaları inceledikten sonra ilçe merkezinde vatandaşlar ile bir araya... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T19:00+0300
2021-08-08T19:02+0300
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abdülhamit gül
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orman yangını
çivi
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaptığı açıklamada “Şunu da bir kez daha gördük ki, ormanda bulunan ağaçlar nasıl farklı farklı tür ve boylarda olsa bile hep birlikte ormanı ağaçlar bir araya getiriyor. Bizler de ne olursak olalım, 7’den 70’e düşüncemiz ne olursa olsun nasıl bir orman yanınca hepimiz koşup oraya söndürmek için gidiyorsak bu ülkemizde de hepimiz aynı ruhla beraber yaşıyoruz. Bu ormandaki ağaçlar gibi nasıl onlar yanınca yüreğimiz yanıyor, hep birlikte bu ülke bizim, ormanlar bizim, bu doğa bize emanet bizler de bu duygu ile orayı korumak ve daha güzelleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.Yanan sahaların en kısa sürede tekrar ağaçlandırılacağını, hiçbir alanın imara açılmasının söz konusu olmadığını belirten Adalet Bakanı Gül,  şu ifadeleri kullandı:'Soruşturmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor'Çıkan orman yangınları ile ilgili sürdürülen soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Bakan Gül, “Tüm yangın ile ilgili soruşturmaları da, hem adli tüm mercilerimiz, hem idari tüm mercilerimiz kolluğumuz takip ediyor. Bu konuda da soruşturmaları büyük bir titizlik ile takip ediyoruz. Alacağımız ve aldığımız tedbir ve daha fazlası neler yapılır bunların da takipçisiyiz. Tüm Bakanlarımız, ilgili bakanlarımız burada. Tüm hasarları yerinde tespit ediyoruz. Bir toplu iğne bile olsa vatandaşımızın uğradığı hangi zarar varsa o zararları hep beraber gidereceğiz. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş bir şekilde Türkiye’mizi daha güzel yarınlara hep beraber taşıyacağız” dedi.  
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türkiye, haberler, abdülhamit gül, yangın, orman yangını, çivi

Adalet Bakanı Gül: Yanan alanlara tek bir çivi çakılmasına izin vermeyeceğiz

19:00 08.08.2021 (güncellendi: 19:02 08.08.2021)
© İHA Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© İHA
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kontrol altına alınan sahaları inceledikten sonra ilçe merkezinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Gül, yanan alanlara tek bir çivi dahi çakılmasına izin vermeyeceklerini söylerken, yangınlarla ilgili soruşturmaların çok titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaptığı açıklamada “Şunu da bir kez daha gördük ki, ormanda bulunan ağaçlar nasıl farklı farklı tür ve boylarda olsa bile hep birlikte ormanı ağaçlar bir araya getiriyor. Bizler de ne olursak olalım, 7’den 70’e düşüncemiz ne olursa olsun nasıl bir orman yanınca hepimiz koşup oraya söndürmek için gidiyorsak bu ülkemizde de hepimiz aynı ruhla beraber yaşıyoruz. Bu ormandaki ağaçlar gibi nasıl onlar yanınca yüreğimiz yanıyor, hep birlikte bu ülke bizim, ormanlar bizim, bu doğa bize emanet bizler de bu duygu ile orayı korumak ve daha güzelleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.
Yanan sahaların en kısa sürede tekrar ağaçlandırılacağını, hiçbir alanın imara açılmasının söz konusu olmadığını belirten Adalet Bakanı Gül,  şu ifadeleri kullandı:
“Şunu da açıkça söyleyeyim. Orada yanan kaç ağacımız varsa daha fazlası ile biz orayı yeşillendireceğiz. Eski haline getireceğiz. Asla ama asla orada hiçbir yapılaşmayı, hiçbir imara hiçbir şekilde orman dışı hiçbir amaca kullandırtmayacağız. Bu hem Anayasa’nın amir hükmü, hem bizim doğayla olan saygımız, hem kendi inancımız. Bu konudaki yaklaşımımız da budur. Asla ama asla orada yanan ağaçların yerine farklı bir amaç için kullanılmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz. Hep beraber takipçisi olacağız. Yeşil vatanımızı da hep birlikte koruyacağız.” 

'Soruşturmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor'

Çıkan orman yangınları ile ilgili sürdürülen soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Bakan Gül, “Tüm yangın ile ilgili soruşturmaları da, hem adli tüm mercilerimiz, hem idari tüm mercilerimiz kolluğumuz takip ediyor. Bu konuda da soruşturmaları büyük bir titizlik ile takip ediyoruz. Alacağımız ve aldığımız tedbir ve daha fazlası neler yapılır bunların da takipçisiyiz. Tüm Bakanlarımız, ilgili bakanlarımız burada. Tüm hasarları yerinde tespit ediyoruz. Bir toplu iğne bile olsa vatandaşımızın uğradığı hangi zarar varsa o zararları hep beraber gidereceğiz. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş bir şekilde Türkiye’mizi daha güzel yarınlara hep beraber taşıyacağız” dedi.

 
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