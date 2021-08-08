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https://tr.sputniknews.com/20210808/bagcilarda-kucuk-yastaki-cocuga-cinsel-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-supheli-yakalandi-1045195639.html
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T22:30+0300
2021-08-08T22:30+0300
2021-08-09T05:02+0300
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Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210608/bagcilarda-taciz-iddiasi-mahalleli-sokaga-dokuldu-1044686664.html
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Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı 22:30 08.08.2021 (güncellendi: 05:02 09.08.2021)
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.
Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.