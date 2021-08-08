https://tr.sputniknews.com/20210808/basortusune-takmak-icin-agzinda-tuttugu-igneyi-yuttu-midesi-delindi-1045193083.html

Başörtüsüne takmak için ağzında tuttuğu iğneyi yuttu, midesi delindi

Başörtüsüne takmak için ağzında tuttuğu iğneyi yuttu, midesi delindi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 yaşındaki Suriyeli Hanin Elkurdi, başörtüsüne takmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu. Elkurdi'nin midesini delen iğne... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T13:19+0300

2021-08-08T13:19+0300

2021-08-08T13:23+0300

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İskenderun'da yaşayan Hanin Elkurdi, başörtüsüne takmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu.Ailesinin İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Hanin Elkurdi, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Şuuri Sümer tarafından muayene edildi.Elkurdi'nin midesini deldiği belirlenen iğne ameliyatla çıkartıldı.Elkurdi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Sümer, "İğneyi yutmasının ardından ikinci gününde hastanemize müracaat etti. Hastamızın kontrollerinde iğnenin mideyi deldiğini tespit ettik. Yaptığımız başarılı ameliyatla iğneyi çıkarttık. Birkaç gün gözlemimizde kalacak ve taburcu edeceğiz. Şu anda genç kızımızın genel durumu iyi" dedi.'Sık sık karşılaşıyoruz'İğne gibi küçük yabancı cisimleri yutan, küçük yaştaki çocuklarla çokça karşılaştıklarını belirten Sümer, "Bazı genç kızlar başörtüsü, türban takmak için tutturdukları iğneleri ağızlarında bekletirken unutup yutuyorlar. Bu durumla sıkça karşılaşıyoruz. Dikkat edilmesini, ailelerin bu konuda çocuklarını uyarmalarını istiyoruz. Doğal yollarla vücuttan atılamayınca birçok istenmeyen rahatsızlara neden oluyor" diye konuştu.

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türkiye, haberler, iğne, mide, başörtü, ameliyat