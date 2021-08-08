Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor

© AP Photo / Manu Fernandez İspanya La Liga'da Barcelona ile Elche arasında oynanan karşılaşmada sahaya bir kedinin girmesi ilginç anlara sahne oldu. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz başında sahaya giren bir kedi karşılaşmanın durmasına neden oldu. Davetsiz misafir sahada bir süre tur attıktan sonra kenara geldi. Kısa bir süre sonra yeniden sahaya giren minik kedi, görevliler tarafından yakalandı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.