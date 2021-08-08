MULTİMEDYA
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Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor
Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ve sevimlilikleri ile hayatımıza neşe katan kedilerin günü, 8 Ağustos'ta tüm dünyada Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor.
Dünya Kediler Günü, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 2002 yılında insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirme ve genel olarak hayvan refahını ilgilendiren konulara farkındalık sağlamak amacıyla ilan edildi. Buna ek olarak Dünya Kediler Günü, Avrupa ülkelerinde 17 Şubat’ta, Rusya’da 1 Mart’ta kutlanıyor. Dünya Kediler Günü’nde aynı zamanda dünya genelinde hayvan özgürlüğü ve hakları için çalışan kurumlara bağışlar yapılıyor.
Dünyanın dört bir yanında insan hayatlarının ayrılmaz parçası olan kediler, Sputnik'in Uluslararası Kedi Günü vesilesiyle hazırladığı galeride.
© Sputnik / Dmitry Makeev / Fotoğraf bankasına girRusya’da, 2015 yılında Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve köprün maskotu olarak bilinen Mostik (Köprücük) isimli kedi
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© Sputnik / Dmitry Makeev/
Rusya’da, 2015 yılında Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve köprün maskotu olarak bilinen Mostik (Köprücük) isimli kedi
© Sputnik / Anatoly Medved / Fotoğraf bankasına girEURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşması için tahminde bulunan ve Rusya'nın St Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi'nde yaşayan kahin kedi Achilles, galibi İtalya olarak belirledi
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© Sputnik / Anatoly Medved/
EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşması için tahminde bulunan ve Rusya'nın St Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi'nde yaşayan kahin kedi Achilles, galibi İtalya olarak belirledi
© AP Photo / Bilal HusseinLübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere sahibiyle birlikte 'katılan' kedi
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© AP Photo / Bilal Hussein
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere sahibiyle birlikte 'katılan' kedi
© AP Photo / Texas Department of Criminal Justice ABD'de koronavirüs nedeniyle online olarak görülen bir davanın duruşmasında gülümseten anlar yaşandı. Teksas eyaletinde avukatlardan biri ekrana kedi filtresiyle gelince, durumu düzeltmek için uzun süre çabaladı
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© AP Photo / Texas Department of Criminal Justice
ABD'de koronavirüs nedeniyle online olarak görülen bir davanın duruşmasında gülümseten anlar yaşandı. Teksas eyaletinde avukatlardan biri ekrana kedi filtresiyle gelince, durumu düzeltmek için uzun süre çabaladı
© AP Photo / Marcy NighswanderEski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kedisi Socks, 1990'larda dünyanın en ünlü kedisi olarak biliniyordu. Socks, ABD tarihinde Beyaz Saray'ın tamamını dolaşan tek kediydi
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© AP Photo / Marcy Nighswander
Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kedisi Socks, 1990'larda dünyanın en ünlü kedisi olarak biliniyordu. Socks, ABD tarihinde Beyaz Saray'ın tamamını dolaşan tek kediydi
© AP Photo / Manu Fernandezİspanya La Liga'da Barcelona ile Elche arasında oynanan karşılaşmada sahaya bir kedinin girmesi ilginç anlara sahne oldu. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz başında sahaya giren bir kedi karşılaşmanın durmasına neden oldu. Davetsiz misafir sahada bir süre tur attıktan sonra kenara geldi. Kısa bir süre sonra yeniden sahaya giren minik kedi, görevliler tarafından yakalandı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
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© AP Photo / Manu Fernandez
İspanya La Liga'da Barcelona ile Elche arasında oynanan karşılaşmada sahaya bir kedinin girmesi ilginç anlara sahne oldu. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz başında sahaya giren bir kedi karşılaşmanın durmasına neden oldu. Davetsiz misafir sahada bir süre tur attıktan sonra kenara geldi. Kısa bir süre sonra yeniden sahaya giren minik kedi, görevliler tarafından yakalandı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
© AP Photo / Kin CheungHong Kong'da bir mağazada yaşayan ve ülke genelinde ün kazanan Brother Cream isimli kedi, kameraların önünde poz veriyor
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© AP Photo / Kin Cheung
Hong Kong'da bir mağazada yaşayan ve ülke genelinde ün kazanan Brother Cream isimli kedi, kameraların önünde poz veriyor
© AP Photo / Mary AltafferNew York'ta düzenlenen beyzbol maçında sahaya giren kedi, izleyicileri gülümsetti
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© AP Photo / Mary Altaffer
New York'ta düzenlenen beyzbol maçında sahaya giren kedi, izleyicileri gülümsetti