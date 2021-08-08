Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20210808/dunya-genelinde-uluslararasi-kedi-gunu-kutlaniyor-1045181956.html
Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor
Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor
Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ve sevimlilikleri ile hayatımıza neşe katan kedilerin günü, 8 Ağustos'ta tüm dünyada Uluslararası... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T12:10+0300
2021-08-08T12:10+0300
fotoğraf
multimedya
kedi
kediler günü
hayvan hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045180258_0:116:3072:1854_1920x0_80_0_0_7665fd333ae32595d243cd95eb780ca3.jpg
Dünya Kediler Günü, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 2002 yılında insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirme ve genel olarak hayvan refahını ilgilendiren konulara farkındalık sağlamak amacıyla ilan edildi. Buna ek olarak Dünya Kediler Günü, Avrupa ülkelerinde 17 Şubat’ta, Rusya’da 1 Mart’ta kutlanıyor. Dünya Kediler Günü’nde aynı zamanda dünya genelinde hayvan özgürlüğü ve hakları için çalışan kurumlara bağışlar yapılıyor.Dünyanın dört bir yanında insan hayatlarının ayrılmaz parçası olan kediler, Sputnik'in Uluslararası Kedi Günü vesilesiyle hazırladığı galeride.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045180258_0:20:3072:1950_1920x0_80_0_0_d9392110e81e5f3077a4032fa4ce5993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, kedi, kediler günü, hayvan hakları

Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor

12:10 08.08.2021
Abone ol
Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ve sevimlilikleri ile hayatımıza neşe katan kedilerin günü, 8 Ağustos'ta tüm dünyada Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor.
Dünya Kediler Günü, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 2002 yılında insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirme ve genel olarak hayvan refahını ilgilendiren konulara farkındalık sağlamak amacıyla ilan edildi. Buna ek olarak Dünya Kediler Günü, Avrupa ülkelerinde 17 Şubat’ta, Rusya’da 1 Mart’ta kutlanıyor. Dünya Kediler Günü’nde aynı zamanda dünya genelinde hayvan özgürlüğü ve hakları için çalışan kurumlara bağışlar yapılıyor.
Dünyanın dört bir yanında insan hayatlarının ayrılmaz parçası olan kediler, Sputnik'in Uluslararası Kedi Günü vesilesiyle hazırladığı galeride.
© Sputnik / Dmitry Makeev  / Fotoğraf bankasına girRusya’da, 2015 yılında Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve köprün maskotu olarak bilinen Mostik (Köprücük) isimli kedi
Rusya’da, 2015 yılında Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve köprün maskotu olarak bilinen Mostik (Köprücük) isimli kedi - Sputnik Türkiye
1/8
© Sputnik / Dmitry Makeev
/
Fotoğraf bankasına gir
Rusya’da, 2015 yılında Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve köprün maskotu olarak bilinen Mostik (Köprücük) isimli kedi
© Sputnik / Anatoly Medved  / Fotoğraf bankasına girEURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşması için tahminde bulunan ve Rusya'nın St Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi'nde yaşayan kahin kedi Achilles, galibi İtalya olarak belirledi
EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşması için tahminde bulunan ve Rusya'nın St Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi'nde yaşayan kahin kedi Achilles, galibi İtalya olarak belirledi - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik / Anatoly Medved
/
Fotoğraf bankasına gir
EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşması için tahminde bulunan ve Rusya'nın St Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi'nde yaşayan kahin kedi Achilles, galibi İtalya olarak belirledi
© AP Photo / Bilal HusseinLübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere sahibiyle birlikte 'katılan' kedi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere sahibiyle birlikte 'katılan' kedi - Sputnik Türkiye
3/8
© AP Photo / Bilal Hussein
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere sahibiyle birlikte 'katılan' kedi
© AP Photo / Texas Department of Criminal Justice ABD'de koronavirüs nedeniyle online olarak görülen bir davanın duruşmasında gülümseten anlar yaşandı. Teksas eyaletinde avukatlardan biri ekrana kedi filtresiyle gelince, durumu düzeltmek için uzun süre çabaladı
ABD'de koronavirüs nedeniyle online olarak görülen bir davanın duruşmasında gülümseten anlar yaşandı. Teksas eyaletinde avukatlardan biri ekrana kedi filtresiyle gelince, durumu düzeltmek için uzun süre çabaladı - Sputnik Türkiye
4/8
© AP Photo / Texas Department of Criminal Justice
ABD'de koronavirüs nedeniyle online olarak görülen bir davanın duruşmasında gülümseten anlar yaşandı. Teksas eyaletinde avukatlardan biri ekrana kedi filtresiyle gelince, durumu düzeltmek için uzun süre çabaladı
© AP Photo / Marcy NighswanderEski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kedisi Socks, 1990'larda dünyanın en ünlü kedisi olarak biliniyordu. Socks, ABD tarihinde Beyaz Saray'ın tamamını dolaşan tek kediydi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kedisi Socks, 1990'larda dünyanın en ünlü kedisi olarak biliniyordu. Socks, ABD tarihinde Beyaz Saray'ın tamamını dolaşan tek kediydi - Sputnik Türkiye
5/8
© AP Photo / Marcy Nighswander
Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kedisi Socks, 1990'larda dünyanın en ünlü kedisi olarak biliniyordu. Socks, ABD tarihinde Beyaz Saray'ın tamamını dolaşan tek kediydi
© AP Photo / Manu Fernandezİspanya La Liga'da Barcelona ile Elche arasında oynanan karşılaşmada sahaya bir kedinin girmesi ilginç anlara sahne oldu. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz başında sahaya giren bir kedi karşılaşmanın durmasına neden oldu. Davetsiz misafir sahada bir süre tur attıktan sonra kenara geldi. Kısa bir süre sonra yeniden sahaya giren minik kedi, görevliler tarafından yakalandı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
İspanya La Liga'da Barcelona ile Elche arasında oynanan karşılaşmada sahaya bir kedinin girmesi ilginç anlara sahne oldu. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz başında sahaya giren bir kedi karşılaşmanın durmasına neden oldu. Davetsiz misafir sahada bir süre tur attıktan sonra kenara geldi. Kısa bir süre sonra yeniden sahaya giren minik kedi, görevliler tarafından yakalandı ve mücadele kaldığı yerden devam etti. - Sputnik Türkiye
6/8
© AP Photo / Manu Fernandez
İspanya La Liga'da Barcelona ile Elche arasında oynanan karşılaşmada sahaya bir kedinin girmesi ilginç anlara sahne oldu. Nou Camp Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz başında sahaya giren bir kedi karşılaşmanın durmasına neden oldu. Davetsiz misafir sahada bir süre tur attıktan sonra kenara geldi. Kısa bir süre sonra yeniden sahaya giren minik kedi, görevliler tarafından yakalandı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
© AP Photo / Kin CheungHong Kong'da bir mağazada yaşayan ve ülke genelinde ün kazanan Brother Cream isimli kedi, kameraların önünde poz veriyor
Hong Kong'da bir mağazada yaşayan ve ülke genelinde ün kazanan Brother Cream isimli kedi, kameraların önünde poz veriyor - Sputnik Türkiye
7/8
© AP Photo / Kin Cheung
Hong Kong'da bir mağazada yaşayan ve ülke genelinde ün kazanan Brother Cream isimli kedi, kameraların önünde poz veriyor
© AP Photo / Mary AltafferNew York'ta düzenlenen beyzbol maçında sahaya giren kedi, izleyicileri gülümsetti
New York'ta düzenlenen beyzbol maçında sahaya giren kedi, izleyicileri gülümsetti - Sputnik Türkiye
8/8
© AP Photo / Mary Altaffer
New York'ta düzenlenen beyzbol maçında sahaya giren kedi, izleyicileri gülümsetti
210000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var