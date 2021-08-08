https://tr.sputniknews.com/20210808/eski-abd-baskani-obamadan-koronavirus-tedbirlerini-hice-sayan-dogum-gunu-partisi-1045195696.html

Eski ABD Başkanı Obama'dan, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan doğum günü partisi

Eski ABD Başkanı Obama'dan, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan doğum günü partisi

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerini hiçe sayarak kendisinin ve partiye... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T22:58+0300

2021-08-08T22:58+0300

2021-08-10T20:19+0300

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Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde sağlık uzmanları maske takılması yönünde vatandaşları uyarırken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde yüz maskesi takmadan dans ettiği görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcıdan tepki topladı.Paylaşımın ardından İngiliz merkezli Daily Mail gazetesinde yer alan haberlerde ise eski Başkan Obama'nın Massachusetts eyaletinde yer alan Martha's Vineyard Adası'nda yer alan yaklaşık 12 milyon dolar değerindeki malikanesinde kurulan dev çadırda düzenlenen doğum günü partisine ilk başta yaklaşık 500 kişi ile 200 görevlinin katılacağı, fakat sonrasında Kovid-19 salgını nedeniyle katılımcı sayısının düşürülerek katılımcı sayısında değişikliğe gidildiği ifade edildi. Ayrıca bir çalışanı tarafından yapılan açıklamaya göre doğum günü partisine 300 ila 400 kişinin katılım sağladığını delirten Daily Mail, partiye birçok ünlü ismin de katıldığını belirtti.​

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