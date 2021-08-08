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İçişleri Bakanlığı'ndan 'aranan şahıslar uygulaması': 1350 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'aranan şahıslar uygulaması': 1350 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı 'Aranan Şahıslar Uygulaması' gerçekleştirdi. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T12:57+0300
2021-08-08T13:49+0300
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildi.Operasyonda 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı. Uygulamalarda, adli mercilerden izin doğrultunda 2 bin 603 ikamette arama yapıldı, bin 172’si hükümlü, 178’i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 şüpheli yakalandı.Uygulama sonucunda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 880 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 189 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 76 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 19 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı.Yakalananlardan; "adam öldürme" suçundan 13, "hırsızlık" suçundan 155, "yaralama" suçundan 148, "cinsel suçlardan" 15, "yağma" suçundan 23, "dolandırıcılık" suçundan 33, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 48, "FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 şüpheli ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan 14 kişi yakalandı. Ayrıca 5’i çocuk olmak üzere 19 kayıp bulundu.Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.
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türkiye, haberler, operasyon, içişleri bakanlığı, emniyet

İçişleri Bakanlığı'ndan 'aranan şahıslar uygulaması': 1350 şüpheli yakalandı

12:57 08.08.2021 (güncellendi: 13:49 08.08.2021)
© AAAranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı
Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© AA
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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı 'Aranan Şahıslar Uygulaması' gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildi.
Operasyonda 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı. Uygulamalarda, adli mercilerden izin doğrultunda 2 bin 603 ikamette arama yapıldı, bin 172’si hükümlü, 178’i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 şüpheli yakalandı.
Uygulama sonucunda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 880 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 189 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 76 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 19 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı.
Yakalananlardan; "adam öldürme" suçundan 13, "hırsızlık" suçundan 155, "yaralama" suçundan 148, "cinsel suçlardan" 15, "yağma" suçundan 23, "dolandırıcılık" suçundan 33, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 48, "FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 şüpheli ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan 14 kişi yakalandı. Ayrıca 5’i çocuk olmak üzere 19 kayıp bulundu.
Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.
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