https://tr.sputniknews.com/20210808/imamoglu-duyurdu-istanbulun-ilk-katilimci-butcesini-hazirliyoruz-1045192450.html

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'un ilk katılımcı bütçesini hazırlıyoruz

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'un ilk katılımcı bütçesini hazırlıyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, İstanbul’un ilk ‘katılımcı bütçesini’ hazırladıklarını duyurdu. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T11:40+0300

2021-08-08T11:40+0300

2021-08-08T11:44+0300

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katılım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, “Bugün İstanbul için yeni bir eşikteyiz. Belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığına bakın, yatırımlar arasında tercihte bulunun ve İstanbul’un önceliklerini siz belirleyin” ifadelerini kullandı.'Ama bunlar yetmez'"Ama bunlar yetmez" diyen İmamoğlu, "Yeni projeler geliştirin, bunları paylaşın, önerilen projeler arasında doğru ve gerekli bulduklarınızı oylarınızla yine siz belirleyin" çağrısında bulundu.İstanbul’da yaşayanlar 15 Ağustos’a kadar projenin sayfasına girip İstanbul’un bütçesinin nasıl kullanılması gerektiğine karar vermek için oylamaya katılıp proje önerebilecek.

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türkiye, haberler, ekrem imamoğlu, bütçe, katılım, istanbul