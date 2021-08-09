https://tr.sputniknews.com/20210809/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-eda-nur-kaplanin-olumune-iliskin-sorusturmayla-ilgili-1045198242.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T12:09+0300

2021-08-09T12:09+0300

2021-08-09T12:20+0300

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soruşturma

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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, 18 yaşında evinin balkonundan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan ile ilgili olarak açıklama yaptı.Bakanlığın açıklamasında "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" dendi.Ne olmuştu?Eda Nur Kaplan, Ankara'da cumartesi saat 01:00 sıralarında 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Ölümünden önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar" mesajını atan genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Babasını küçük yaşta kaybeden ve yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur Kaplan'ın intihardan bir gün önce polise giderek, 30 Temmuz'da iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını bildirip şikayetçi olduğu öğrenildi.Eda Nur Kaplan'ın sağlık kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı öne sürüldü. Ancak ismini verdiği Mehmet A. gözaltına alındı. Mehmet A.'nın sorgusunda, diğer kişinin adının Yusuf G. olduğu öğrenildi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.Mehmet A. ise emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

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türkiye, haberler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, eda nur kaplan, intihar, ölüm, soruşturma