Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün

© AA Devlet Bahçeli © AA

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MHP lideri Bahçeli, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.