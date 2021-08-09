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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210809/bakan-pakdemirli-aydin-nazilli-bozdogan-yangini-kontrol-altina-alindi-1045204564.html
Bakan Pakdemirli: Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Nazilli-Bozdoğan yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T23:04+0300
2021-08-09T23:04+0300
2021-08-10T19:56+0300
haberler
son dakika
yangın
bekir pakdemirli
aydın
kontrol
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerine doğru çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyadan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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haberler, son dakika, yangın, bekir pakdemirli, aydın, kontrol
Bakan Pakdemirli: Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı 23:04 09.08.2021 (güncellendi: 19:56 10.08.2021)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Nazilli-Bozdoğan yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerine doğru çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli
sosyal medyadan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki
ormanlık alandan yükselen dumanları görenler,
orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İki helikopterin yanı sıra karadan
Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.