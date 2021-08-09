https://tr.sputniknews.com/20210809/bakan-pakdemirli-aydin-nazilli-bozdogan-yangini-kontrol-altina-alindi-1045204564.html

Bakan Pakdemirli: Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Nazilli-Bozdoğan yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T23:04+0300

2021-08-09T23:04+0300

2021-08-10T19:56+0300

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerine doğru çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyadan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.​Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

aydın

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haberler, son dakika, yangın, bekir pakdemirli, aydın, kontrol