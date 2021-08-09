Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/canli-bomba-suphelisi-etkisiz-hale-getirildi-1045199294.html
Canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi
Canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde canlı bomba şüphelisi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T13:38+0300
2021-08-09T13:38+0300
2021-08-09T13:39+0300
türkiye
dünya
haberler
canlı bomba
polis
etkisiz hale getirildi
mardin
nusaybin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103763/26/1037632662_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca78c3c7ef8337af84d63f96d428bacb.jpg
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
mardin
nusaybin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103763/26/1037632662_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2666becdc1c0a53e2e0c6be5020b2bcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, haberler, canlı bomba, polis, etkisiz hale getirildi, mardin, nusaybin
Canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi 13:38 09.08.2021 (güncellendi: 13:39 09.08.2021)
Mardin'in Nusaybin ilçesinde canlı bomba şüphelisi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.
Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.