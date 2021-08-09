https://tr.sputniknews.com/20210809/cin-kovid-19la-mucadelede-basarisiz-olduklari-gerekcesiyle-30-yetkiliyi-cezalandirdi-1045197523.html

Çin, Kovid-19'la mücadelede başarısız oldukları gerekçesiyle 30 yetkiliyi cezalandırdı

Çin, Kovid-19'la mücadelede başarısız oldukları gerekçesiyle 30 yetkiliyi cezalandırdı

Çin genelinde 30 yetkili, son zamanlarda artan Kovid-19 vakalarına gerektiği gibi cevap veremedikleri gerekçesiyle ya görevlerinden alındı ya da çeşitli... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T10:01+0300

2021-08-09T10:01+0300

2021-08-09T10:03+0300

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Yetersiz görüldüğü için cezalandırılanlar arasında bir belediye başkan yardımcısı, şehir ve sağlık komisyonları başkanları, hastane yöneticileri, havaalanı ve turizm birimlerinde görevli personeli bulunuyor.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte 94 yerel Kovid-19 vakasının kaydedildiğini duyurdu.Son dönemde doğudaki Nanjing şehrindeki havaalanında son derece bulaşıcı Delta varyantı havaalanı çalışanları arasında görülmüş ve tropikal Hainan bölgesinden İç Moğolistan'a kadar yayılmıştı.Delta varyantının Zhangjiajie şehrinde görülmesi üzerine 1.5 milyon nüfusa sahip şehir kapatılırken, seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe tedbirleri tekrar uygulanmaya başlanmıştı.

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asya & pasifik, haberler, çin, koronavirüs, kovid-19, ceza