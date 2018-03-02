Asya & Pasifik

Çin'de Komünist Partisi'nin (ÇKP), ülkedeki devlet başkanlığı için üst sınır olan iki dönem şartının kaldırılması teklifinde bulunmasının ardından gelen eleştirilere Çin resmi haber kuruluşları ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yanıt verdi. Şi "Hiçbir kurum ya da kişinin Anayasa'nın sınırını aşma ayrıcalığı yok" diye konuştu.