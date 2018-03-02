Asya & Pasifik

Ermenistan’da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin Sözcüsü Eduard Şarmazanov, Türkiye ile ilişkilerin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal ettiği duyuruldu.
Tayland'da çalışma izni olmadan 'seks eğitimi' vermesi nedeniyle tutuklanan Instagram fenomeni Rus model Anastasya Vaşukeviç, serbest kalması karşılığında 'devlet sırrı' verebileceğini iddia etti.
Çin'in resmi yayın organı People's Daily, Japonya ve Güney Kore'deki ABD askeri üslerine erişme kabiliyetine sahip olan ve nükleer başlık taşıyabilen DF-10 kruz füzelerinin daha önce hiç yayımlanmamış görüntülerini paylaştı.
Japonya'nın üstünün örtülmesini istediği 2. Dünya Savaşı'nın seks köleleri hakkında önemli bir kanıt ortaya çıktı. Güney Koreli araştırmacılar, Amerikan arşivlerinden buldukları Japon ordusunun seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezarına dair bir video yayımladı.
ABD ile Vietnam arasındaki savaşın sona erdiği 1975'ten beri ilk kez ABD Donanması'na ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek. USS Carl Vinson uçak gemisi bu ay içinde Danang kenti kıyılarına demir atacak.
Dünyada en uzun haftalık çalışma saatlerine sahip ülkelerden biri olan Güney Kore'de vatandaşların yaşam kalitesini ve istihdamı arttırmak için haftalık azami çalışma süresi 68 saatten 52'ye indirildi.
Japonya'da kısa süre önce göreve başlayan Okinawa ve Kuzey Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, Tokyo'nun hak iddia ettiği Rusya'ya ait Kuril Adaları'nın adını yanlış telaffuz etti.
Japon yayınevi Shogakukan’ın aylık dergisi CoroCoro Comics’in geçtiğimiz haftalarda çıkan yeni sayısında, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han’ın alnında erkek cinsel organının çizimiyle portresi çıktı.
Reuters haber ajansının özel haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ülkenin eski lideri babası Kim Jong-Il 1990'lı yıllarda Batı ülkelerinden vize alabilmek için hileli yollarla Brezilya pasaportu aldı.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkede 16 yılı aşkın devam eden çatışmaları sonlandırmak amacıyla yapılması planlanan barış müzakerelerinin önünü açmak için Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yaptı. Gani 'Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi.
Myanmar, İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyelerine vize vermedi.
Bollywood'un önde gelen kadın yıldızlarından biri olarak görülen 54 yaşındaki Sridevi Kapoor'un Dubai'de kaldığı otelde bilincini kaybettiği ardından küvette 'kazayla boğulduğu' ortaya çıktı.
Taliban ABD ile Afganistan'da 'barışçı çözüm' için doğrudan görüşme isteğinde olduğunu duyurdu. Örgütün açıklaması yarın Afganistan'ın başkenti Kabil'de 'Taliban ile barış görüşmelerini yeniden başlatmaya' odaklanacak bölgesel konferansın ikinci turunun öncesinde geldi.
Focus Taiwan’ın haberine göre, dünyada selüloz fiyatlarının artacağı ve bunun tuvalet kağıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı beklentisiyle tuvalet kağıdı almak isteyen Tayvanlı tüketici, fiyatların aniden yükselmesine neden oldu.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA ve Mitsubishi'ni ortak üretimi olan uydu, H-2A tipi bir rokete bağlı olarak, ülkenin güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Güney Kore'deki 2018 PyeongChang Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle birlikte Kuzey Koreli atletler 300 kişilk heyetle birlikte evlerine döndü. Oyunlarda Birleşik Kore bayrağı altında Kadınlar Buz Hokeyi Takımı'nda birlikte mücadele eden Kuzey Koreli ve Güney Koreli atletlerin birbirlerine vedasında duygu dolu anlar yaşandı.
Güney Kore'de savcılar ülkenin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçundan 30 yıl hapsini istedi.
Çin'de Komünist Partisi'nin (ÇKP), ülkedeki devlet başkanlığı için üst sınır olan iki dönem şartının kaldırılması teklifinde bulunmasının ardından gelen eleştirilere Çin resmi haber kuruluşları ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yanıt verdi. Şi "Hiçbir kurum ya da kişinin Anayasa'nın sınırını aşma ayrıcalığı yok" diye konuştu.
Filipinler lideri Rodrigo Duterte, çok yorucu olduğunu söylediği devlet başkanlığı görevi için aldığı maaşı az bulduğunu söyledi. Duterte ayrıca, ‘iki karısı olduğu için maaşının daha fazla olması gerektiğini’ savundu.
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