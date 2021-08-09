https://tr.sputniknews.com/20210809/fenerbahce-kulubu-ile-paribu-arasindaki-ortaklik-projesi-tanitildi-1045200682.html

Fenerbahçe Kulübü ile Paribu arasındaki ortaklık projesi tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübü ile Paribu arasındaki ortaklık projesi tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübü ile kripto varlık işlem platformu Paribu arasındaki ortaklık projesinin tanıtımı yapıldı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T15:19+0300

2021-08-09T15:19+0300

2021-08-09T15:19+0300

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Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral ve sarı-lacivertli kulübün yöneticileri katıldı.Burada açıklamada bulunan Ali Koç, Fenerbahçe adına tarihi bir imza attıklarını söyledi.Türkiye'deki orman yangınları sebebiyle üzüntülerini dile getirerek sözlerine başlayan Koç, "Bize göre bugün tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Bizi izleyenlere, bu alanda aktif olanlara hazırlıklı olun diyorum. Bu alana dahil olmamış ve olmak isteyenlerden rica ediyorum telefon, tablet, bilgisayarlarınızı hazır durumda bulundurun. Hesabınızı hemen açın, çünkü şu ana kadar tecrübelerimiz, hızlı davranmadığınız takdirde bu trene binememe şansızlığını yaşayabileceğiniz yönünde. Toplantı sonuna doğru sistemi açacağız ve ondan sonra yarış başlayacak" diye konuştu.Dijital paraların yoğun bir şekilde insanların hayatlarına dahil olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:'Bu 25 yıllık bir iş birliği anlaşması'Ali Koç, anlaşmanın 25 yıllık bir iş birliği olarak düşünüldüğünü ifade etti.Yurt içi ve yurt dışında 12 farklı şirketle görüştüklerini ve Paribu'yu tercih ettiklerini vurgulayan Koç, şunları aktardı:Ali Koç, iş birliğinden elde edecekleri gelirin 3'te 1'inin harcama limitlerine eklenebileceğini ve hayallerinin ileride maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak olduğunu da sözlerine ekledi.Yasin Oral: Projenin geleceği açısından oldukça heyecanlıyızYasin Oral ise Fenerbahçe ile yaptıkları iş birliği dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:Ali Koç, konuşmaların ardından Yasin Oral'a Fenerbahçe forması hediye etti.

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türkiye, haberler, fenerbahçe, ali koç, paribu