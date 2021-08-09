https://tr.sputniknews.com/20210809/hadimkoyde-kaybolan-3-kiz-cocugu-bulundu-1045204227.html
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu polis tarafından
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu polis tarafından
İstanbul Hadımköy'de evden çıktıktan sonra haber alınamayan 3 kız çocuğu Avcılar'da polis ekipleri tarafından bulundu. Çocukların polise verdikleri ifadeye... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T22:20+0300
2021-08-09T22:20+0300
2021-08-10T02:10+0300
türkiye
dünya
haberler
kız
çocuk
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045199190_0:-1:1911:1080_1920x0_80_0_0_29c3e9bcdb2b04ef26c22e3abda8072a.jpg
Hadımköy'de kaybolan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu bulundu.Dün kız çocukları ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıkmış, ikisi kardeş 3 kız geri dönmeyince aileler çocukları aramaya çıkmıştı.Kızlarını bulamayan aileler polise haber vermiş, polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlatmıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tuvaletteki görevli personelin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çocukların gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından çocuklar Küçükçekmece’de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bekledikleri sırada bulunarak gözetim altına alındı.Kore’ye gitmek için evden kaçmışlarArnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog eşliğinde dinlenen çocuklar, ilk ifadelerinde izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore’ye gitmek için evden kaçtıklarını ve dün geceyi de Avcılar sahilde uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.Çocukların bulunduğu haberini alan aile, hızlı bir şekilde evden çıkarak emniyete gitti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte evlerine gitti.Hadımköy’de dün gece kaybolan 2’si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, gözyaşlarını tutamadı.Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş, “Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı” diye konuştu.'Şimdi sarılmayı bekliyorum, onları tatile götüreceğim'Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, “Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045199190_0:-1:1719:1080_1920x0_80_0_0_3a19f964cae9341967bf812b17f2fc79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, haberler, kız, çocuk, kayıp
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu polis tarafından
22:20 09.08.2021 (güncellendi: 02:10 10.08.2021)
İstanbul Hadımköy'de evden çıktıktan sonra haber alınamayan 3 kız çocuğu Avcılar'da polis ekipleri tarafından bulundu. Çocukların polise verdikleri ifadeye göre izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore’ye gitmek için evden kaçtıkları öğrenildi.
Hadımköy'de kaybolan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu bulundu.
Dün kız çocukları ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıkmış, ikisi kardeş 3 kız geri dönmeyince aileler çocukları aramaya çıkmıştı.
Kızlarını bulamayan aileler polise haber vermiş, polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlatmıştı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar sahilinde kıyafetleri bulunmuş,
daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Tuvaletteki görevli personelin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çocukların gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından çocuklar Küçükçekmece’de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bekledikleri sırada bulunarak gözetim altına alındı.
Kore’ye gitmek için evden kaçmışlar
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog
eşliğinde dinlenen çocuklar, ilk ifadelerinde izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore’ye gitmek için evden kaçtıklarını ve dün geceyi de Avcılar sahilde uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri
öğrenildi.
Çocukların bulunduğu haberini alan aile, hızlı bir şekilde evden çıkarak emniyete gitti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte evlerine gitti.
Hadımköy’de dün gece kaybolan 2’si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, gözyaşlarını tutamadı.
Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş, “Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı” diye konuştu.
'Şimdi sarılmayı bekliyorum, onları tatile götüreceğim'
Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, “Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.