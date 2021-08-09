https://tr.sputniknews.com/20210809/hadimkoyde-kaybolan-3-kiz-cocugu-bulundu-1045204227.html

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu polis tarafından

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu polis tarafından

İstanbul Hadımköy'de evden çıktıktan sonra haber alınamayan 3 kız çocuğu Avcılar'da polis ekipleri tarafından bulundu. Çocukların polise verdikleri ifadeye... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T22:20+0300

2021-08-09T22:20+0300

2021-08-10T02:10+0300

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Hadımköy'de kaybolan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu bulundu.Dün kız çocukları ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıkmış, ikisi kardeş 3 kız geri dönmeyince aileler çocukları aramaya çıkmıştı.Kızlarını bulamayan aileler polise haber vermiş, polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlatmıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tuvaletteki görevli personelin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çocukların gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından çocuklar Küçükçekmece’de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bekledikleri sırada bulunarak gözetim altına alındı.Kore’ye gitmek için evden kaçmışlarArnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog eşliğinde dinlenen çocuklar, ilk ifadelerinde izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore’ye gitmek için evden kaçtıklarını ve dün geceyi de Avcılar sahilde uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.Çocukların bulunduğu haberini alan aile, hızlı bir şekilde evden çıkarak emniyete gitti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte evlerine gitti.Hadımköy’de dün gece kaybolan 2’si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, gözyaşlarını tutamadı.Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş, “Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı” diye konuştu.'Şimdi sarılmayı bekliyorum, onları tatile götüreceğim'Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, “Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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türkiye, haberler, kız, çocuk, kayıp