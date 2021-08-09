İstanbul’da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride yer alan üye yakalandı

TRT’den Büşra Çelik’in haberine göre, Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu'nun adresi tespit edildi.7 Ağustos’ta Avcılar’da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Zafer Dedeoğlu, yakalandı.2011'den bu yana arandığı öğrenilen zanlı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul’da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu, yakalandı.
TRT’den Büşra Çelik’in haberine göre, Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu'nun adresi tespit edildi.
7 Ağustos’ta Avcılar’da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Zafer Dedeoğlu, yakalandı.
2011'den bu yana arandığı öğrenilen zanlı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.