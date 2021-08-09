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https://tr.sputniknews.com/20210809/kapi-onu-sohbetleri-icin-unescoya-somut-olmayan-kulturel-miras-basvurusu-1045199170.html
'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu
'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu
İspanya'da bir kasaba, komşuların akşamları kapı önlerinde yaptıkları sohbetlerin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için başvuruda... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T13:27+0300
2021-08-09T13:27+0300
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unesco somut olmayan kültürel miras listesi
insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi
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İspanya'da 'al fresco' olarak anılan açık hava/kapı önü sokak sohbetlerinin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için girişimde bulunuldu. 1400 nüfuslu Algar kasabasının belediye başkanı José Carlos Sánchez, ülkede 'al fresco' olarak anılan sokak sohbetlerinin korunması için UNESCO'ya başvurdu.​Gazete Duvar'ın aktardığına göre Sánchez, akşamları kapı önüne sandalye atıp komşularla sohbet etme geleneğinin yüzyıllarca eskiye dayandığını ve korunması gerektiğini söyledi. The Guardian'a konuşan Sánchez, "Sosyal medyanın tam tersi. Bu, yüz yüze yapılan sohbetler" dedi. Aşısı sıcaklar yüzünden son dönemde kasabada birçok komşunun evlerinin önündeki merdivenlerde oturduğunu anlatan Sánchez, "Fakat eskisi gibi değil. Dolayısıyla herkesin, Facebook'ta gezmek veya evlerinin içinde televizyon izlemek yerine kapılarının önünde açık havaya dönmelerini istiyoruz" diye konuştu. Sánchez, bu geleneğin insan psikolojisine iyi geldiğini ve yalnız hissetmeyi önlediğini de belirterek, "İnsanlar sokağa çıkınca yalnız hissetmek yerine bir terapi seansı alıyorlar. Hikâyelerini veya sorunlarını paylaşıyorlar, komşular yardım etmeye çalışıyor" dedi.UNESCO'nun kültürel mirasın çeşitliliğini göstermek ve önemi hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmak amacıyla belirlediği soyut kültürel miras listesinde, Napoliten pizza yapımı, Finlandiya'daki sauna kültürü veya Bosna Hersek'teki bir çim biçme yarışması yer alıyor. Türkiye'den de Meddahlık sanatı, Sema törenleri, Karagöz ve Hacivat, ozanlık geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk kahvesi, yassı ekmek yapım ve paylaşım kültürü gibi soyut kültürel miraslar bu listede. 
https://tr.sputniknews.com/20210804/unesco-dunya-mirasi-listesinde-yer-alan-afrodisias-antik-kentinde-tedbirler-ust-seviyeye-cikarildi-1045152422.html
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haberler, avrupa, kapı, sohbet, ispanya, unesco, unesco somut olmayan kültürel miras listesi, insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi, al fresco

'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu

13:27 09.08.2021
© AP Photo / Paul White'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu
'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Paul White
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İspanya'da bir kasaba, komşuların akşamları kapı önlerinde yaptıkları sohbetlerin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için başvuruda bulundu.
İspanya'da 'al fresco' olarak anılan açık hava/kapı önü sokak sohbetlerinin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için girişimde bulunuldu. 1400 nüfuslu Algar kasabasının belediye başkanı José Carlos Sánchez, ülkede 'al fresco' olarak anılan sokak sohbetlerinin korunması için UNESCO'ya başvurdu.
​Gazete Duvar'ın aktardığına göre Sánchez, akşamları kapı önüne sandalye atıp komşularla sohbet etme geleneğinin yüzyıllarca eskiye dayandığını ve korunması gerektiğini söyledi. The Guardian'a konuşan Sánchez, "Sosyal medyanın tam tersi. Bu, yüz yüze yapılan sohbetler" dedi. 
Aşısı sıcaklar yüzünden son dönemde kasabada birçok komşunun evlerinin önündeki merdivenlerde oturduğunu anlatan Sánchez, "Fakat eskisi gibi değil. Dolayısıyla herkesin, Facebook'ta gezmek veya evlerinin içinde televizyon izlemek yerine kapılarının önünde açık havaya dönmelerini istiyoruz" diye konuştu. 
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Sánchez, bu geleneğin insan psikolojisine iyi geldiğini ve yalnız hissetmeyi önlediğini de belirterek, "İnsanlar sokağa çıkınca yalnız hissetmek yerine bir terapi seansı alıyorlar. Hikâyelerini veya sorunlarını paylaşıyorlar, komşular yardım etmeye çalışıyor" dedi.
UNESCO'nun kültürel mirasın çeşitliliğini göstermek ve önemi hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmak amacıyla belirlediği soyut kültürel miras listesinde, Napoliten pizza yapımı, Finlandiya'daki sauna kültürü veya Bosna Hersek'teki bir çim biçme yarışması yer alıyor. 
Türkiye'den de Meddahlık sanatı, Sema törenleri, Karagöz ve Hacivat, ozanlık geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk kahvesi, yassı ekmek yapım ve paylaşım kültürü gibi soyut kültürel miraslar bu listede. 
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