https://tr.sputniknews.com/20210809/otobuste-tacize-ugrayan-kadin-o-anlari-paylasti-sofore-soyledim-sadece-aractan-indirdi-1045202441.html

Otobüste tacize uğrayan kadın o anları paylaştı: 'Şoföre söyledim, sadece araçtan indirdi'

Otobüste tacize uğrayan kadın o anları paylaştı: 'Şoföre söyledim, sadece araçtan indirdi'

İzmir'in Bornova ilçesinde otobüste tacize uğrayan kadın, o anların görüntülerini paylaştı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T18:05+0300

2021-08-09T18:05+0300

2021-08-09T18:14+0300

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İzmir Bornova'da bir kadın otobüste tacize uğradı. Arka koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiği anları kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.Arkasında oturan kişinin saçlarıyla oynadığı anları çeken kadın, görüntüleri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda herhangi bir yerde tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşıtlara binmek. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde yaptığı tek şey sadece arabadan indirmek oldu" ifadelerini kullandı.

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türkiye, haberler, izmir, bornova, taciz, cinsel istismar, otobüs