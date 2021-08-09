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Rus Dışişleri'nden Belarus'taki seçimlere ilişkin açıklama: Dış güçler 'renkli devrim' yapmak istedi
Rus Dışişleri'nden Belarus'taki seçimlere ilişkin açıklama: Dış güçler 'renkli devrim' yapmak istedi
Belarus’taki başkanlık seçimlerinin birinci yıldönümü münasebetiyle açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Lahonin, o zamanlar dış güçlerin ‘renkli... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T16:57+0300
2021-08-10T18:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Direktör Yardımcısı Nikolay Lahonin, Sputnik’e demecinde durumu değerlendirerek, ‘seçimler sırasında Belarus toplumunda belirli siyasi değişikliklere talep olduğunu kabul ettiğini’ söyledi.“Ne yazık ki dış güçler, ülkede sıradaki ‘renkli devrim’ senaryosunu uygulamak için bu durumu kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Amaç ortada, mevcut yönetimi devirmek ve Batı tarafından kontrol edilen siyasi güçleri iktidara getirmek, Belarus'u Rusya'dan koparmak” diyen Lahonin, ‘bu girişimin başarısız olduğunu’ belirtti.Rus diplomat, “Bugün ülkedeki vatandaşların çoğu sokak gösterilerinden yılmış durumda, istikrar ve güvenli şekilde yaşama ve çalışma olanağı istiyor. Belarus makamları, toplumu pekiştirmek ve ülkenin siyasi yapısını modernize etmek için aktif adımlar atıyor. Sivil toplum temsilcileri ve yapıcı muhalefetin katılımıyla anayasa reformu tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.‘Aynı zamanda Minsk'e Batı'dan gelen yoğun siyasi ve yaptırım içerikli baskısının devam ettiğine’ dikkat çeken Lahonin, “Siyasi durumun sarsılması ve ekonomik kısıtlamaların sertleştirilmesi çağrısında bulunan Belarus göçmen muhalefeti, tam tersine Batı ülkelerinden eşi görülmemiş finansal ve bilgisel destek alıyor. Buna egemen bir devletin iç işlerine sert müdahaleden başka bir şey denilemez” diye konuştu.“Kendi adımıza Belarus'un iç siyasi süreçlerine doğrudan ve dolaylı her türlü müdahale girişimlerini şiddetle kınıyoruz” vurgusunu yapan Lahonin, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi atlanarak kabul edilen tek taraflı yaptırımların yasadışı olduğunu hatırlatırız. Sadece Belarus halkının, yürürlükte olan ulusal mevzuat temelinde ülkelerinin geleceğini bağımsız olarak belirleme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.Lahonin, ‘Rusya’nın kardeş Belarus'a ve halkına Batı’nın baskısına direnme ve egemenliğini koruma konusunda gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini’ de sözlerine ekledi.Belarus'ta 9 Ağustos 2020’deki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko, seçmenlerin yüzde 80’inden fazlasının desteği ile 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler düzenlemişti. Şubat ayında Belarus Ulusal Güvenlik Komitesi (KGB), ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, protestoların zirvesinin geçildiğini ve giderek azaldığını açıklamıştı. 
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haberler, belarus, rusya, seçim

Rus Dışişleri'nden Belarus'taki seçimlere ilişkin açıklama: Dış güçler 'renkli devrim' yapmak istedi

16:57 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOBelarus seçim protestoları
Belarus seçim protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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Belarus’taki başkanlık seçimlerinin birinci yıldönümü münasebetiyle açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Lahonin, o zamanlar dış güçlerin ‘renkli devrim’ gerçekleştirmek ve ülkeyi Rusya’dan koparmak istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Direktör Yardımcısı Nikolay Lahonin, Sputnik’e demecinde durumu değerlendirerek, ‘seçimler sırasında Belarus toplumunda belirli siyasi değişikliklere talep olduğunu kabul ettiğini’ söyledi.
“Ne yazık ki dış güçler, ülkede sıradaki ‘renkli devrim’ senaryosunu uygulamak için bu durumu kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Amaç ortada, mevcut yönetimi devirmek ve Batı tarafından kontrol edilen siyasi güçleri iktidara getirmek, Belarus'u Rusya'dan koparmak” diyen Lahonin, ‘bu girişimin başarısız olduğunu’ belirtti.
Rus diplomat, “Bugün ülkedeki vatandaşların çoğu sokak gösterilerinden yılmış durumda, istikrar ve güvenli şekilde yaşama ve çalışma olanağı istiyor. Belarus makamları, toplumu pekiştirmek ve ülkenin siyasi yapısını modernize etmek için aktif adımlar atıyor. Sivil toplum temsilcileri ve yapıcı muhalefetin katılımıyla anayasa reformu tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.
‘Aynı zamanda Minsk'e Batı'dan gelen yoğun siyasi ve yaptırım içerikli baskısının devam ettiğine’ dikkat çeken Lahonin, “Siyasi durumun sarsılması ve ekonomik kısıtlamaların sertleştirilmesi çağrısında bulunan Belarus göçmen muhalefeti, tam tersine Batı ülkelerinden eşi görülmemiş finansal ve bilgisel destek alıyor. Buna egemen bir devletin iç işlerine sert müdahaleden başka bir şey denilemez” diye konuştu.
“Kendi adımıza Belarus'un iç siyasi süreçlerine doğrudan ve dolaylı her türlü müdahale girişimlerini şiddetle kınıyoruz” vurgusunu yapan Lahonin, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi atlanarak kabul edilen tek taraflı yaptırımların yasadışı olduğunu hatırlatırız. Sadece Belarus halkının, yürürlükte olan ulusal mevzuat temelinde ülkelerinin geleceğini bağımsız olarak belirleme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.
Lahonin, ‘Rusya’nın kardeş Belarus'a ve halkına Batı’nın baskısına direnme ve egemenliğini koruma konusunda gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini’ de sözlerine ekledi.
Belarus'ta 9 Ağustos 2020’deki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko, seçmenlerin yüzde 80’inden fazlasının desteği ile 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler düzenlemişti. Şubat ayında Belarus Ulusal Güvenlik Komitesi (KGB), ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, protestoların zirvesinin geçildiğini ve giderek azaldığını açıklamıştı.
 
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