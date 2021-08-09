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Taş işçiliği ile süslü tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki
Taş işçiliği ile süslü tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki
Adapazarı’nda tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmak istendi. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T10:13+0300
2021-08-09T10:13+0300
2021-08-09T10:13+0300
türkiye
dünya
haberler
adapazarı
vakıflar genel müdürlüğü
mermer
orhan camii
şadırvan
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Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii’nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.
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türkiye, haberler, adapazarı, vakıflar genel müdürlüğü, mermer, orhan camii, şadırvan
Taş işçiliği ile süslü tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki
Adapazarı’nda tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmak istendi. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.
Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.
Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan
Orhan Camii’nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.
Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.