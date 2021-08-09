https://tr.sputniknews.com/20210809/trendyol-turkiyenin-ilk-decacornu-oldu-1045197610.html

Trendyol, Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu

Trendyol, Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu

Trendyol, değerini 16.5 milyar dolara çıkararak 'decacorn' tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T10:12+0300

2021-08-09T10:12+0300

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E-ticaret platformu Trendyol, 1.5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan 'decacorn' tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.Dünya'nın aktardığı habere göre, yeni yatırım turu ABD'li yatırım fonu General Atlantic ve Japonya merkezli SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti.Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı.Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol'un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye'den önemli yatırımcılar yer almış oldu.Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, Trendyol'un ilk 'decacorn' olmasının uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini belirterek, "Bu yatırım Türkiye'nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.

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haberler, trendyol, abd, decacorn, alibaba, bae, qia