https://tr.sputniknews.com/20210809/ukraynada-rusya-plakali-araclar-kirmizi-boya-ile-boyandi-1045199454.html

Ukrayna’da Rusya plakalı araçlar kırmızı boya ile boyandı

Ukrayna’da Rusya plakalı araçlar kırmızı boya ile boyandı

Ukrayna’da Berdyansk tatil kentinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Rusya plakalı araçlar kırmızı boya ile boyandı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T14:01+0300

2021-08-09T14:01+0300

2021-08-10T18:28+0300

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Yerel ProBerdyansk sitesinin aktardığına göre, 6 Ağustos’u 7 Ağustos’a bağlayan gece bölgedeki bir otelin yakınlarında park edilmiş olan Rusya plakalı iki araca zarar verildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler araçları kırmızı boya ile boyadı.Araçların plakaları boyandı, ayrıca cam ve kaporta gibi bölgelerine yazılar yazıldı. Haberde böylelikle ‘Berdyansk Rus araç sahiplerinin tatil yapabileceği bir yer değil’ mesajı verilmek isteniyor olabileceği belirtildi.Olayla ilgili bölge güvenlik güçleri inceleme yürütüyor.

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