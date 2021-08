https://tr.sputniknews.com/20210809/uzmanlar-ve-balikcilar-arasinda-marmara-denizinde-av-sezonu-ertelenmeli-mi-tartismasi-1045197939.html

Uzmanlar ve balıkçılar arasında 'Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?' tartışması

Uzmanlar ve balıkçılar arasında 'Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?' tartışması

Müsilaj yüzünden Marmara Denizi'ndeki balık türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı değerlendirmelerinin ardından "Marmara Denizi'nde av sezonu... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T11:07+0300

2021-08-09T11:07+0300

2021-08-09T11:07+0300

türkiye

dünya

haberler

müsilaj

marmara denizi

balık

firdevs saadet karakulak

istanbul üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045164668_0:0:2001:1130_1920x0_80_0_0_88188dc2728b545b5b7df803a5993dc1.jpg

Marmara Denizi'nde yüzeyden temizlenen deniz salyası yani müsilaj 20-30 metre derinlikte varlığını sürdürürken, "Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?" tartışması ortaya çıktı.Balıkçılık faaliyetinin kısmen durdurulması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji ve Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, "Müsilaj denizlerdeki canlı yaşamını tehdit etmekte. Bu nedenle balıklar ve diğer deniz canlıları stres altına girmiş durumda ve balık göçleri söz konusu. Bu stresli ortamda balıkçılık faaliyetinin yapılmasının bilimsel olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle balıkçılık faaliyeti kısmen durdurulabilir" dedi.Prof. Dr. Karakulak: En azından 1 Eylül ve 15 Nisan arası balıkçılık kısmen durdurulması lazım"Marmara Denizi'nin balıkçılığını küçük ölçekli balıkçılık grubu oluşturmakta" diyen Prof. Dr. Karakulak, şunları söyledi:Prof. Dr. Sarı: sürdürülebilir balıkçılık yönetimine geçmek için plan yapmamız gerekBandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da, "Bizim şu an acil bir şekilde sürdürülebilir balıkçılık yönetimine geçmek için plan yapmamız gerek. Bu planı yaparken tüm tarafların bir araya gelmesi gerekir" dedi. Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetinden bahseden Prof. Dr. Sarı, şu ifadeleri kullandı:Doç. Dr. Yüksek: Marmara Denizi'nde balıkçılığa kapalı alanlar oluşturmamız gerekiyorBalıkçıların denizi çok iyi tanıdığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek ise, "40 bin tona yakın ürememiş küçük boydaki balıklar avlanıyor ve satışa sunulmayacak boyda olduğu için balık unu fabrikalarına gidiyor. Bu durum Marmara Denizi'nin pelajik sisteminin çökmesi demek. Bu çökmenin ardında jelimsi canlılarda artış yaşanmaya başlıyor. Dengeyi sağlayabilmek için küçük balıkları avlamamamız lazım. Marmara Denizi'nde üst su kütlesi kendini çok hızlı yeniliyor, o yüzden bir ya da iki dönem balıkçılık faaliyetinin durdurulması gerekir. Yine dengeyi sağlayabilmek için Marmara Denizi'nde balıkçılığa kapalı alanlar oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.SÜRKOOP Başkanı Kartal: Balıkçıya bir maddi destek sağlanması gerekirMarmara Denizi'nde balıkçılığın kısmen durdurulmasının doğru bir karar olmadığını belirten İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal, "Marmara Denizi'nde balıkçılığın bir sezon durdurulması bizler için doğru bir karar olmaz. Balıkçılar bu süre içerisinde ne yapacak? Balıkçıya bir maddi destek sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı. Balıkçı Dereli: Bu kapanmanın balıkçı için çok ağır bir bedeli olur.40 yıldır balıkçılık yapan Ramazan Dereli ise "Balıkçılığın bir sezon kapatılması bizi mağdur eder. Bu kapanmanın balıkçı için çok ağır bir bedeli olur. Şu an Marmara Denizi'ne kayıtlı 4-5 bin kayıtlı balıkçı bulunmakta. Her teknede 50-60 tane çalışan kişi var. Bu nedenle sezonun durdurulmasının çok doğru bir karar olacağını sanmıyorum" dedi.

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, müsilaj, marmara denizi, balık, firdevs saadet karakulak, istanbul üniversitesi