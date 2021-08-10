Putin’den Yakutistan’daki yangın söndürme ekiplerini artırma talimatı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ziniçev’e yangın söndürme ekiplerinin artırılması talimatında bulundu. Rus lider ayrıca bölge yönetiminden yangınlardan zarar görenlere desteklerin artırılması için teklifler hazırlamasını istedi. Rusya Devlet Başkanı dün de hükümete 1 Eylül’e kadar yangından zarar gören Yakutistan, Karelya ve Çelyabinsk bölgeleri sakinlerine gerekli yardımların yapılması talimatı vermişti. Bölgedekilere maddi yardım, konutların restorasyonu ve yeni evlerin inşa edilmesi suretiyle destekte bulunulacak. Yakutistan’daki yangınların dumanı 6 Ağustos’ta Baykal Gölü’nün doğusundaki bölgeye ulaşmıştı. Yangınlar İrkutsk ve Barkurtistan’da da etkili oluyor. Rusya Tabii Kaynaklar Bakanı Aleksandr Kozlov bugün orman yangınlarıyla ilgili son derece gergin bir durumun gözlendiğini, rakamların geçen yılı aştığını söyledi. Dün de yangınların yerleşim birimlerine sıçraması nedeniyle Yakutistan’da acil durum ilan edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanı Yegveniy Ziniçev’e Yakutistan’da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için görevli ekiplerin artırılması talimatı verdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ziniçev’e yangın söndürme ekiplerinin artırılması talimatında bulundu.
Rus lider ayrıca bölge yönetiminden yangınlardan zarar görenlere desteklerin artırılması için teklifler hazırlamasını istedi. Rusya Devlet Başkanı dün de hükümete 1 Eylül’e kadar yangından zarar gören Yakutistan, Karelya ve Çelyabinsk bölgeleri sakinlerine gerekli yardımların yapılması talimatı vermişti. Bölgedekilere maddi yardım, konutların restorasyonu ve yeni evlerin inşa edilmesi suretiyle destekte bulunulacak.
Yakutistan’daki yangınların dumanı 6 Ağustos’ta Baykal Gölü’nün doğusundaki bölgeye ulaşmıştı.
Yangınlar İrkutsk ve Barkurtistan’da da etkili oluyor. Rusya Tabii Kaynaklar Bakanı Aleksandr Kozlov bugün orman yangınlarıyla ilgili son derece gergin bir durumun gözlendiğini, rakamların geçen yılı aştığını söyledi.
Dün de yangınların yerleşim birimlerine sıçraması nedeniyle Yakutistan’da acil durum ilan edilmişti.