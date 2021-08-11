https://tr.sputniknews.com/20210811/dso-eylul-ortasinda-sputnik-vye-onay-verebilir-1047943566.html

‘DSÖ, eylül ortasında Sputnik V’ye onay verebilir’

‘DSÖ, eylül ortasında Sputnik V’ye onay verebilir’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Yardımcısı Mariangela Simao, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin eylül ortasında örgüt tarafından... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:26+0300

2021-08-11T18:26+0300

2021-08-11T18:26+0300

koronavirüs

rusya

dünya sağlık örgütü (dsö)

aşı

sputnik v

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Simao, bugünkü basın toplantısında, halihazırda DSÖ’nün aşıya onay vermeden önce çeşitli hukuki süreçler üzerinde çalıştığını söyledi. Yetkili, Rus aşıyı Birleşmiş Milletler'in (BM) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) dahil etme konusu üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.Simao, “Sürecin ne zaman tamamlanacağını henüz bilmiyoruz, ama Eylül ortasında gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.DSÖ, Sputnik V üretildiği tesislere denetimiyle ilgili ön raporunu 23 Temmuz’da açıklamıştı. Örgüt, Sputnik V aşısını Rusya’da üreten şirketleri kontrol etmiş ve Ufa şehrindeki Farmstandart-UfaVITA tesiste sterilite ve çevre korumayla ilgili ihlaller saptamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aynı gün tesisteki tüm ihlallerin giderildiğini duyurmuştu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), DSÖ’nün bir denetim daha gerçekleştirmeyi planladığını bildirmişti.

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