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Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör tespit edildi. Cengiz'e beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:59+0300
2021-08-11T15:59+0300
2021-08-11T15:59+0300
türkiye
galatasaray
mustafa cengiz
tümör
beyin tümörü
mr
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Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edildi.Cengiz’in beynindeki lezyon nedeniyle bugün yeniden saat 16:00’da beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.
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galatasaray, mustafa cengiz, tümör, beyin tümörü, mr
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör tespit edildi. Cengiz'e beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı
Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edildi.
Cengiz’in beynindeki lezyon
nedeniyle
bugün yeniden saat 16:00’da beyin
radyoterapisi
uygulanacağı belirtildi.
Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz,
Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.