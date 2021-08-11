https://tr.sputniknews.com/20210811/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-sel-ve-heyelan-ile-ilgili-gerekli-mudahaleler-yapiliyor-1047917894.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Sel ve heyelan ile ilgili gerekli müdahaleler yapılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Sel ve heyelan ile ilgili gerekli müdahaleler yapılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

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sinop

sel

içişleri bakanlığı

bartın

ismail çataklı

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi. Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bartın'ın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiğini, bir vatandaşın da kaybolduğunu hatırlattı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de aşırı yağışların sele dönüştüğünü ve bazı binaları su bastığını belirten Çataklı, "Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210811/bartinda-siddetli-yagis-sel-ve-heyelana-neden-oldu-1047914347.html

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