Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210811/manavgatta-orman-yangini--1047929565.html
Manavgat’ta orman yangını
Manavgat’ta orman yangını
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:24+0300
2021-08-11T15:24+0300
2021-08-11T15:27+0300
türkiye
antalya
orman yangını
manavgat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047929477_0:79:1200:754_1920x0_80_0_0_22cb3e29272a81b85de29e5d16f6f368.jpg
Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.
türkiye
antalya
manavgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047929477_46:0:1154:831_1920x0_80_0_0_e1460601d28d9110b12e048896d9fb44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, orman yangını, manavgat
Manavgat’ta orman yangını 15:24 11.08.2021 (güncellendi: 15:27 11.08.2021)
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Manavgat Orman İşletme
Müdürlüğü
,
Antalya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve
Manavgat
Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.