https://tr.sputniknews.com/20210811/manavgatta-orman-yangini--1047929565.html

Manavgat’ta orman yangını

Manavgat’ta orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T15:24+0300

2021-08-11T15:24+0300

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türkiye

antalya

orman yangını

manavgat

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Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

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antalya, orman yangını, manavgat