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Manavgat’ta orman yangını
Manavgat’ta orman yangını
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
antalya
orman yangını
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Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.
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antalya, orman yangını, manavgat

Manavgat’ta orman yangını

15:24 11.08.2021 (güncellendi: 15:27 11.08.2021)
© Mustafa ÇiftçiAntalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Mustafa Çiftçi
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.
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