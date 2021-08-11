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https://tr.sputniknews.com/20210811/rusya-sputnik-v-asisi-delta-varyantina-karsi-yuzde-83-oraninda-etkili-1047919099.html
Rusya: Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı yüzde 83 oranında etkili
Rusya: Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı yüzde 83 oranında etkili
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantının önlenmesinde en iyi sonucu verdiğini, aşının etki oranının yüzde 83... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T10:56+0300
2021-08-11T10:56+0300
2021-08-11T10:56+0300
dünya
rusya
mihail muraşko
aşı
pandemi
koronavirüs
sputnik v
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Gazetecilere konuşan Muraşko, “Elde edilen son verilen aşının (Delta varyantına karşı) etkinlik düzeyinin yüzde 83 kadar olduğunu gösteriyor. Bunlar Rusya’da ulaşılan veriler” dedi.Muraşko, Sputnik V’nin hastalığın ağır geçirilmesini önleme oranının da yüzde 95’in üzerinde olduğunu söyledi.Muraşko’ya göre, Sputnik V etkili olmaya ve işe yaramaya devam ediyor.
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rusya, mihail muraşko, aşı, pandemi, koronavirüs, sputnik v
Rusya: Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı yüzde 83 oranında etkili
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantının önlenmesinde en iyi sonucu verdiğini, aşının etki oranının yüzde 83 olduğunu ifade etti.
Gazetecilere konuşan
Muraşko, “ Elde edilen son verilen aşının (Delta varyantına karşı) etkinlik düzeyinin yüzde 83 kadar olduğunu gösteriyor. Bunlar Rusya’da ulaşılan veriler” dedi.
Muraşko,
Sputnik V’nin hastalığın ağır geçirilmesini önleme oranının
da yüzde 95’in üzerinde olduğunu söyledi.
Muraşko’ya göre, Sputnik V etkili olmaya ve işe yaramaya devam ediyor.