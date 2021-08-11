https://tr.sputniknews.com/20210811/rusya-sputnik-v-asisi-delta-varyantina-karsi-yuzde-83-oraninda-etkili-1047919099.html

Rusya: Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı yüzde 83 oranında etkili

Rusya: Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı yüzde 83 oranında etkili

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantının önlenmesinde en iyi sonucu verdiğini, aşının etki oranının yüzde 83... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T10:56+0300

2021-08-11T10:56+0300

2021-08-11T10:56+0300

dünya

rusya

mihail muraşko

aşı

pandemi

koronavirüs

sputnik v

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Gazetecilere konuşan Muraşko, “Elde edilen son verilen aşının (Delta varyantına karşı) etkinlik düzeyinin yüzde 83 kadar olduğunu gösteriyor. Bunlar Rusya’da ulaşılan veriler” dedi.Muraşko, Sputnik V’nin hastalığın ağır geçirilmesini önleme oranının da yüzde 95’in üzerinde olduğunu söyledi.Muraşko’ya göre, Sputnik V etkili olmaya ve işe yaramaya devam ediyor.

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rusya, mihail muraşko, aşı, pandemi, koronavirüs, sputnik v