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https://tr.sputniknews.com/20210812/abdde-cumhuriyetciler-kuzey-akim-2-yuzunden-senatonun-calismalarini-frenledi-1047954278.html
ABD’de Cumhuriyetçiler Kuzey Akım-2 yüzünden Senato’nun çalışmalarını frenledi
ABD’de Cumhuriyetçiler Kuzey Akım-2 yüzünden Senato’nun çalışmalarını frenledi
ABD’de Cumhuriyetçi partili senatörler Ted Cruz ve Mike Lee, Başkan Joe Biden’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik tutumunu protesto etme... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T01:00+0300
2021-08-12T01:00+0300
dünya
abd
rusya
kuzey akım
kuzey akımı-2
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The Hill, senatörlerin bu eylemle, Başkan Joe Biden idaresi, Kongre’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı öngördüğü yaptırımları yürürlüğe koyana kadar sürdürmeye kararlı oldukları protestoyu dile getirmiş olduğunu belirtti.Texaslı Senatör Cruz, “Bu salondaki tüm senatörler, bu adayların neden atanmadığını kesinlikle biliyor ve bunun nedeni, Biden idaresinin şu anda açık bir şekilde ABD Kongresi’ni görmezden gelmesi” diye açıkladı.Cruz, Kuzey Akım-2 yapımının tamamlanmasıyla Rusya’nın milyarlarca dolar kazanmaya başlayacağını ve bu parayı, “Avrupa ve dünya genelinde zararlı çabalar” için kullanabileceğini iddia etti.ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Cruz’u eleştirerek siyasi anlaşmazlıklar yüzünden Senato’nun çalışmalarını engellememe çağrısında bulundu.Cruz daha önce de Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2’ye karşı eylemlerini sert bir dille eleştirmişti. Senatör, ABD Başkanı Biden ve idaresinin Rusya karşısında “boyun eğdiğini” savunmuştu.Daha önce Pat Toomey liderliğindeki 12 Cumhuriyetçi senatör, Kuzey Akım-2’ye karşı yeni yaptırımların getirilmesi talebiyle ABD Maliye Bakanlığı ve Beyaz Saray’a ültimatom koymuştu. Bu grup, Biden’in “boru hattına yönelik tutumunu değiştirmemesi ve yeni yaptırım uygulamaması” durumunda ABD Maliye Bakanlığı için aday gösterilen iki kişinin atanmasını engelleme tehdidinde bulunmuştu. Cumhuriyetçi senatörler, Kuzey Akım-2’nin doğrudan ABD, müttefikleri ve ortaklarının ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini öne sürmüştü.
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abd, rusya, kuzey akım, kuzey akımı-2

ABD’de Cumhuriyetçiler Kuzey Akım-2 yüzünden Senato’nun çalışmalarını frenledi

01:00 12.08.2021
© AP Photo / Stefan SauerKuzey Akım2
Kuzey Akım2 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Stefan Sauer
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ABD’de Cumhuriyetçi partili senatörler Ted Cruz ve Mike Lee, Başkan Joe Biden’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik tutumunu protesto etme amacıyla Dışişleri Bakanlığı’ndaki çeşitli pozisyonlara aday gösterilen onlarca kişinin hızlıca onayını engelledi.
The Hill, senatörlerin bu eylemle, Başkan Joe Biden idaresi, Kongre’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı öngördüğü yaptırımları yürürlüğe koyana kadar sürdürmeye kararlı oldukları protestoyu dile getirmiş olduğunu belirtti.
Texaslı Senatör Cruz, “Bu salondaki tüm senatörler, bu adayların neden atanmadığını kesinlikle biliyor ve bunun nedeni, Biden idaresinin şu anda açık bir şekilde ABD Kongresi’ni görmezden gelmesi” diye açıkladı.
Cruz, Kuzey Akım-2 yapımının tamamlanmasıyla Rusya’nın milyarlarca dolar kazanmaya başlayacağını ve bu parayı, “Avrupa ve dünya genelinde zararlı çabalar” için kullanabileceğini iddia etti.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Cruz’u eleştirerek siyasi anlaşmazlıklar yüzünden Senato’nun çalışmalarını engellememe çağrısında bulundu.
Cruz daha önce de Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2’ye karşı eylemlerini sert bir dille eleştirmişti. Senatör, ABD Başkanı Biden ve idaresinin Rusya karşısında “boyun eğdiğini” savunmuştu.
Daha önce Pat Toomey liderliğindeki 12 Cumhuriyetçi senatör, Kuzey Akım-2’ye karşı yeni yaptırımların getirilmesi talebiyle ABD Maliye Bakanlığı ve Beyaz Saray’a ültimatom koymuştu. Bu grup, Biden’in “boru hattına yönelik tutumunu değiştirmemesi ve yeni yaptırım uygulamaması” durumunda ABD Maliye Bakanlığı için aday gösterilen iki kişinin atanmasını engelleme tehdidinde bulunmuştu. Cumhuriyetçi senatörler, Kuzey Akım-2’nin doğrudan ABD, müttefikleri ve ortaklarının ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini öne sürmüştü.
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