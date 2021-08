https://tr.sputniknews.com/20210812/istanbul-il-saglik-muduru-prof-dr-kemal-memisoglu-asi-olsaniz-da-pozitif-olabilirsiniz-1047962124.html

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu artan vaka sayısına dikkat çekerek, "Efendim 'Ben aşı oldum ama pozitif oldum aşı işe yaramıyormuş.' Aşı...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının seyrine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, salgında ağustos ayına dikkat çekerken, aşı olmayan vatandaşlara seslendi.Salgında rakamların yükselmesine rağmen henüz aşı olmayan vatandaşlara seslenen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Aşı olmazsanız hastaneye yatma oranlarınız yüksek olur. Aşı olmazsanız ölüm şansınız çok daha fazlalaşıyor. Bugün baktığınız zaman toplumunun yüzde 90'ı aşılanmış ülkelerde pozitif vakalar yükseldiği halde ölümler ve hastaneye yatış oranları inanılmaz azalmış durumda. Şöyle bir dedikodu yapılıyor. Efendim ‘ben aşı oldum ama pozitif oldum aşı işe yaramıyormuş’ aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz. Aşının bu konudaki etkisi gösterilmiş durumda. Biz yoğun bakımda yatacağımıza serviste yatarız. Serviste yatacağımıza evimizde otururuz. Hastalığı bu şekilde geçirecek etkisi var aşının” dedi.'Aşılı insanlar da hastaneye yatabilirler'Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini aşı oranı yüksek ülkelerde ölüm oranlarının düşük olduğunun Dünya Sağlık Örgütü'nün verileriyle ortaya konduğunu söyleyerek şöyle sürdürdü, “Dünya Sağlık Örgütü‘nün Covid ile ilgili web sayfasına girildiği zaman ülkelerdeki ölüm oranlarına geçmişteki hasta sayılarına, şimdiki ölüm oranlarına bakıldığı zaman bu görülüyor zaten. Biz de yaşıyoruz şu an sayın bakanımız da açıkladı, hastanede yatan insanların büyük oranı aşısız. Covid hastalarının yoğun bakımdaki görüntülerini bakanlığımız klip yaparak gösterdi. Aşılı insanlar da hastaneye yatabilirler, aşı olsanız da hasta olabilirsiniz ama bu orana baktığınız zaman çok düşük”'Milyonda bir olan ihtimaller'BioNTech aşısının kalp kası iltihabına neden olabileceği konusunun zaman zaman gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “Milyonda bir olan ihtimaller bazen insanlarda sanki sık oluyormuş gibi bir algı oluşturulabilir. Her ilaçta, aşıda veya ameliyatta her tedavide çok ender olan komplikasyonlar var. Milyonda bir olan ihtimali sanki herkeste olacakmış gibi bu kötü niyetli veya aşı karşıtlarının kampanyalarına inanmamamız lazım. Bunu genelleştirerek sanki herkeste kardiyolojik sorun oluşturuyormuş, pıhtıyla ilgili problem oluşturuyormuş veya bunlarla ilgili sorun varmış gibi aşılarla ilgili kampanyalara çok itibar edilmemesi lazım. Zaten aşıyla ilgili biz bütün komplikasyonlar nedir, ne reaksiyon gözüküyor, şikayetler nedir, bunların bütün dokümanlarını biz tutuyoruz. Hiç kimse ezbere hareket etmiyor, birisi bir kuyuya taş atıyor herkes çıkarmaya çalışıyor maalesef” şeklinde konuştu.'Ağustos ayı kritik'Salgında vaka sayılarının yeniden yükselmesinin önüne geçmek adına aşı, maske, mesafe ve hijyen önlemlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Ağustos ayı kritik, herkesin maskesine mesafesine dikkat etmesini, aşısını yaptırmalarını bekliyorum. Sağlık sistemi olarak biz her türlü sayıyı yönetebiliriz ama insanlarımızın hastalanmasını istemiyoruz” diye konuştu.

