'Yorgun mermi' isabet eden çocuk hayatını kaybetti

"Özel Harekat Şube Müdürümüze, yakını olan evladımızın elim olay sonucu hayatını kaybetmiş olması nedeniyle başsağlığı diliyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimize bir kez daha, havaya atıldığı düşünülen her kurşunun yere düşmek zorunda olduğunu, hayatının henüz baharındaki yavrularımıza, komşularımıza, aynı mahallede birlikte yaşadığımız insanlarımıza, sevgimizi paylaştığımız hayvan dostlarımıza zarar vereceğimizi unutmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Lütfen sevinciniz, heyecanınız, öfkeniz, başka insanların hüznü olmasın."