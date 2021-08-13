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ABD'de organ nakli yaptırmış kişilere 3. doz aşı tavsiyesi
ABD'de organ nakli yaptırmış kişilere 3. doz aşı tavsiyesi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastalara, yeni tip... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T11:45+0300
2021-08-13T11:45+0300
koronavirüs
abd
kanser
pfizer
organ
organ nakli
aşı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
abd gıda ve ilaç idaresi
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bağışıklığı zayıflamış hastalara üçüncü doz aşı olmalarını tavsiye etti.FDA, konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, bağışıklığı zayıflamış kişilerin Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği mRNA aşılarından güçlendirici bir ilave doz yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.Açıklamada, üçüncü doz aşının, ikinci dozdan en az 28 gün sonra yapılması önerildi.FDA'nın tavsiyesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) bugün düzenlenecek Danışma Kurulu Toplantısı'nda bağışıklığı zayıflamış hasta kişilere ilave doz önerilmesi kararını alması bekleniyor.Organ nakli yaptırmış kişiler, virüse karşı daha savunmasızDaha önce Fransa ve İsrail gibi bazı ülkelerde sağlık otoriteleri bu yönde kararlar almıştı.Organ nakli yaptırmış kişiler ve hastalık nedeniyle bağışıklığı zayıflamış kişiler ortalama bireye göre, virüse karşı daha savunmasız durumda bulunuyor.Organ nakli yaptırmış 650 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, iki doz mRNA ardından deneklerin yalnızca yarısında antikor düzeyinin yükseldiğini, onlarda da sağlıklı bireylere göre daha az olduğu tespit edilmişti.Kanada'da yapılan bir araştırma ise organ nakli yaptırmış kişilerin büyük bölümünde, üçüncü dozun ardından antikor seviyelerinin yükseldiği görülmüştü.Üçüncü dozun organ nakli yaptırmış kişilerde ne gibi yan etkilere sebep olabileceği, örneğin organ reddi tehlikesini artırıp artırmayacağı konusunda ise henüz yeterli veri bulunmuyor.
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abd, kanser, pfizer, organ, organ nakli, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, abd gıda ve ilaç idaresi, moderna

ABD'de organ nakli yaptırmış kişilere 3. doz aşı tavsiyesi

11:45 13.08.2021
© REUTERS / Lucy NicholsonABD - koronavirüs aşısı - aşılama
ABD - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastalara, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bağışıklığı zayıflamış hastalara üçüncü doz aşı olmalarını tavsiye etti.
FDA, konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, bağışıklığı zayıflamış kişilerin Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği mRNA aşılarından güçlendirici bir ilave doz yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
Açıklamada, üçüncü doz aşının, ikinci dozdan en az 28 gün sonra yapılması önerildi.
FDA'nın tavsiyesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) bugün düzenlenecek Danışma Kurulu Toplantısı'nda bağışıklığı zayıflamış hasta kişilere ilave doz önerilmesi kararını alması bekleniyor.

Organ nakli yaptırmış kişiler, virüse karşı daha savunmasız

Daha önce Fransa ve İsrail gibi bazı ülkelerde sağlık otoriteleri bu yönde kararlar almıştı.
Organ nakli yaptırmış kişiler ve hastalık nedeniyle bağışıklığı zayıflamış kişiler ortalama bireye göre, virüse karşı daha savunmasız durumda bulunuyor.
Organ nakli yaptırmış 650 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, iki doz mRNA ardından deneklerin yalnızca yarısında antikor düzeyinin yükseldiğini, onlarda da sağlıklı bireylere göre daha az olduğu tespit edilmişti.
Kanada'da yapılan bir araştırma ise organ nakli yaptırmış kişilerin büyük bölümünde, üçüncü dozun ardından antikor seviyelerinin yükseldiği görülmüştü.
Üçüncü dozun organ nakli yaptırmış kişilerde ne gibi yan etkilere sebep olabileceği, örneğin organ reddi tehlikesini artırıp artırmayacağı konusunda ise henüz yeterli veri bulunmuyor.
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