Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/britanya-savunma-bakani-taliban-yeniden-kaideye-kucak-acarsa-afganistana-geri-donebiliriz-1047991600.html
Britanya Savunma Bakanı: Taliban yeniden Kaide'ye kucak açarsa, Afganistan'a geri dönebiliriz
Britanya Savunma Bakanı: Taliban yeniden Kaide'ye kucak açarsa, Afganistan'a geri dönebiliriz
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekildiği Afganistan'ın büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban başkent Kabil'e ilerlerken, Britanya Savunma Bakanı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T10:11+0300
2021-08-13T11:11+0300
dünya
abd
ingiltere
afganistan
taliban
el kaide
britanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1043389617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2d7e10b00ec400bd8f74f2df2cca2248.jpg
ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın Afgan hükümet güçlerini buldozer gibi ezerek son sürat ilerlemesi Batı için düşündürücü bir manzara çizerken, 19. yüzyılda Afganistan'ı ele geçirmek için çok savaşmış Britanya'nın Savunma Bakanı, güne, TV kanallarının Afganistan ile ilgili sorularını yanıtlayarak başladı.Savunma Bakanı Ben Wallace, 'Afganistan'ın başarısız devlet ve Kaide gibi militan grupların güçlenip muhtemelen Batı için yeniden tehdit oluşturacağı iç savaş döngüsüne doğru ilerlediğini' söyledi."Başarısız devletlerin bu tür insanlar için zemin oluşturmasından kesinlikle endişeliyim. Kaide muhtemelen geri dönecek" diyen Wallace, "Britanya 1830'larda Afganistan'ın bazı vilayetler ve aşiretler öncülüğünde savaş ağaları tarafından yönetilen bir ülke olduğunu öğrendi. Ve böyle bir durumda dikkatli olmazsanız kendinizi iç savaşta bulursunuz ve bence iç savaşa doğru gidiyoruz" yorumunu yaptı.'Taliban'ın kendiliğinden oluşmuş tek bir varlık değil, her türden farklı çıkarların biraraya gelmesine verilen isim olduğundan' söz eden Savunma Bakanı, "Batı'nın Afganistan gibi ülkeleri çabucak düzeltemeyeceğini, ama durumları yönetmesi gerektiğini anlaması icap ediyordu" tavsiyesinde bulundu."Taliban Kaide'ye kucak açmaya başlarsa, o zaman geri dönebiliriz" diye ekleyen Wallace, 'bu konuda bütün seçeneklerin açık olduğunu' dile getirdi.
ingiltere
afganistan
britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1043389617_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_0843fdaa290e1ec77ae3d9efce8a20b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ingiltere, afganistan, taliban, el kaide, britanya

Britanya Savunma Bakanı: Taliban yeniden Kaide'ye kucak açarsa, Afganistan'a geri dönebiliriz

10:11 13.08.2021 (güncellendi: 11:11 13.08.2021)
© REUTERS / SIMON DAWSONBen Wallace
Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / SIMON DAWSON
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekildiği Afganistan'ın büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban başkent Kabil'e ilerlerken, Britanya Savunma Bakanı, başarısız devlet-iç savaş döngüsü ve bunun sonuçlarıyla ilgili uyarılar yaptı.
ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın Afgan hükümet güçlerini buldozer gibi ezerek son sürat ilerlemesi Batı için düşündürücü bir manzara çizerken, 19. yüzyılda Afganistan'ı ele geçirmek için çok savaşmış Britanya'nın Savunma Bakanı, güne, TV kanallarının Afganistan ile ilgili sorularını yanıtlayarak başladı.
Savunma Bakanı Ben Wallace, 'Afganistan'ın başarısız devlet ve Kaide gibi militan grupların güçlenip muhtemelen Batı için yeniden tehdit oluşturacağı iç savaş döngüsüne doğru ilerlediğini' söyledi.
"Başarısız devletlerin bu tür insanlar için zemin oluşturmasından kesinlikle endişeliyim. Kaide muhtemelen geri dönecek" diyen Wallace, "Britanya 1830'larda Afganistan'ın bazı vilayetler ve aşiretler öncülüğünde savaş ağaları tarafından yönetilen bir ülke olduğunu öğrendi. Ve böyle bir durumda dikkatli olmazsanız kendinizi iç savaşta bulursunuz ve bence iç savaşa doğru gidiyoruz" yorumunu yaptı.
'Taliban'ın kendiliğinden oluşmuş tek bir varlık değil, her türden farklı çıkarların biraraya gelmesine verilen isim olduğundan' söz eden Savunma Bakanı, "Batı'nın Afganistan gibi ülkeleri çabucak düzeltemeyeceğini, ama durumları yönetmesi gerektiğini anlaması icap ediyordu" tavsiyesinde bulundu.
"Taliban Kaide'ye kucak açmaya başlarsa, o zaman geri dönebiliriz" diye ekleyen Wallace, 'bu konuda bütün seçeneklerin açık olduğunu' dile getirdi.
110100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:01'Doğrudur, bir göçmen sorunumuz var' diyen Metiner: Hükümet ve siyasi partiler bir araya gelmeli
10:53Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
10:53Rusya’daki otobüste meydana gelen patlamada yaralı sayısı 19’a yükseldi
10:50Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
10:30Kaçakçılara 800 TL ödeyerek Van’a gelen Afganlar: Sığınmacılara iyi davranıldığını söylediler
10:20Cari denge mayısta 1.13 milyar dolar açık verdi
10:11Bakan Varank: Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık
10:11Britanya Savunma Bakanı: Taliban yeniden Kaide'ye kucak açarsa, Afganistan'a geri dönebiliriz
10:02Üniversite kılıflı villa: Kaçak tünel bulundu
09:43Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15'e yükseldi
09:31Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor
09:27Selvi, 'Erdoğan'a sufle' tartışmasını yorumladı: Aman ne büyük bir krizmiş
09:11MSB'den emekli askerlere 'bilgi notu': Basına yapılan açıklamalarda 'yeterli dikkat gösterilsin'
08:54Bakan Koca: Son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı
08:29Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi
08:23Japonya'da aşırı yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti
08:09Adana'da PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon
07:55Göç Bakanlığı seçeneği masada
07:38Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Adapass' sistemi devreye giriyor
07:24Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti