https://tr.sputniknews.com/20210813/britanya-savunma-bakani-taliban-yeniden-kaideye-kucak-acarsa-afganistana-geri-donebiliriz-1047991600.html

Britanya Savunma Bakanı: Taliban yeniden Kaide'ye kucak açarsa, Afganistan'a geri dönebiliriz

Britanya Savunma Bakanı: Taliban yeniden Kaide'ye kucak açarsa, Afganistan'a geri dönebiliriz

ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekildiği Afganistan'ın büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban başkent Kabil'e ilerlerken, Britanya Savunma Bakanı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T10:11+0300

2021-08-13T10:11+0300

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ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın Afgan hükümet güçlerini buldozer gibi ezerek son sürat ilerlemesi Batı için düşündürücü bir manzara çizerken, 19. yüzyılda Afganistan'ı ele geçirmek için çok savaşmış Britanya'nın Savunma Bakanı, güne, TV kanallarının Afganistan ile ilgili sorularını yanıtlayarak başladı.Savunma Bakanı Ben Wallace, 'Afganistan'ın başarısız devlet ve Kaide gibi militan grupların güçlenip muhtemelen Batı için yeniden tehdit oluşturacağı iç savaş döngüsüne doğru ilerlediğini' söyledi."Başarısız devletlerin bu tür insanlar için zemin oluşturmasından kesinlikle endişeliyim. Kaide muhtemelen geri dönecek" diyen Wallace, "Britanya 1830'larda Afganistan'ın bazı vilayetler ve aşiretler öncülüğünde savaş ağaları tarafından yönetilen bir ülke olduğunu öğrendi. Ve böyle bir durumda dikkatli olmazsanız kendinizi iç savaşta bulursunuz ve bence iç savaşa doğru gidiyoruz" yorumunu yaptı.'Taliban'ın kendiliğinden oluşmuş tek bir varlık değil, her türden farklı çıkarların biraraya gelmesine verilen isim olduğundan' söz eden Savunma Bakanı, "Batı'nın Afganistan gibi ülkeleri çabucak düzeltemeyeceğini, ama durumları yönetmesi gerektiğini anlaması icap ediyordu" tavsiyesinde bulundu."Taliban Kaide'ye kucak açmaya başlarsa, o zaman geri dönebiliriz" diye ekleyen Wallace, 'bu konuda bütün seçeneklerin açık olduğunu' dile getirdi.

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abd, ingiltere, afganistan, taliban, el kaide, britanya