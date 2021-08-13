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https://tr.sputniknews.com/20210813/erzincan-sivas-karayolunda-heyelan-meydana-geldi-1048004155.html
Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi
Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi
Karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:20+0300
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Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Erzincan'ın 25. kilometresindeki tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki dağdan gelen kaya ve çamur istinat duvarını yıkarak Sivas istikametini ulaşıma engelledi. Şans eseri yoldan geçen aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.Kapanan yolun yeniden açılması için bölgeye AFAD, karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karayolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
türkiye
sivas
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türkiye, sivas, erzincan, sel, sağanak

Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi

16:20 13.08.2021
© AA / Kemal Özdemir Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
 Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA / Kemal Özdemir
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Karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Erzincan'ın 25. kilometresindeki tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki dağdan gelen kaya ve çamur istinat duvarını yıkarak Sivas istikametini ulaşıma engelledi.
Şans eseri yoldan geçen aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Kapanan yolun yeniden açılması için bölgeye AFAD, karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karayolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
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